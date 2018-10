Napoli: occhi puntati su un bianconero

Il Napoli ha messo nel mirino Seko Fofana.

Lo rivela Il Mattino, secondo il quale i partenopei avrebbero sondato il terreno per il centrocampista ivoriano (classe ‘95) di proprietà dell’Udinese, richiesto da Ancelotti come vice Allan. Con l’acquisto di Fofana, il tecnico ex Bayern Monaco darebbe così la possibilità al brasiliano di tirare il fiato in alcune partite.

Si tratta, però, di un giocatore importante per i bianconeri che non vorrebbero privarsene prima della fine della stagione. Il club di De Laurentiis non sembra, però, disposto a mollare la presa. I partenopei sono pronti a convincere l’Udinese sia con un’offerta superiore ai 10 milioni o con una contropartita tecnica come Rog o Younes.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 16:05