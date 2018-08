Napoli-Ochoa, un passo avanti e uno indietro

Guillermo Ochoa si avvicina al Napoli, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere prima che i partenopei possano abbracciare il loro nuovo portiere.

Lo Standard Liegi con il passare dei giorni si sta convincendo di lasciar partire l'estremo difensore messicano anche con la formula gradita dagli azzurri, ovvero in prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, però, è il diretto interessato a non essere più così convinto della bontà della trattativa.

Ochoa teme infatti di sbarcare alle pendici del Vesuvio per fare da comprimario a Meret e ha chiesto alla dirigenza campana garanzie dal punto di vista tecnico di essere preso in considerazione da Carlo Ancelotti. L'eventuale risposta che riceverà in queste ore potrebbe determinare l'esito della trattativa in una o nell'altra direzione.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 12:10