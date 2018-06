Napoli, offerta cinese per Hamsik

Come preannunciato dallo stesso Hamsik, sarebbe arrivata la proposta cinese per il centrocampista del Napoli. Lo Shandong Luneng, secondo Sportitalia, si sarebbe fatto avanti con una proposta decisamente interessante.

Offerti 15 milioni di euro al Napoli per il cartellino (il patron De Laurentiis ne ha chiesti 30 per Hamsik) e, soprattutto, 15 milioni di euro, più bonus, a stagione per lo slovacco. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall'eventuale sconto sul prezzo del cartellino del numero uno De Laurentiis. Al posto di Hamsik, in arrivo Fabian Ruiz.

