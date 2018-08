Napoli, offerta per Belotti: Cairo alza il muro

La cessione di Roberto Inglese al Parma agita il mercato del Napoli in questi ultimi giorni di mercato. Carlo Ancelotti ha ora a disposizione solo Milik come attaccante di ruolo, e gli uomini di mercato degli azzurri si muovono per trovare una punta di spessore.

Praticamente impossibile la pista che porta all'attaccante del Psg Edinson Cavani, tutti gli occhi sono puntati su Andrea Belotti. Secondo indiscrezioni provenienti da Napoli, De Laurentiis avrebbe presentato tra i 50 e i 60 milioni di euro per il Gallo, che però Urbano Cairo ha rifiutato.

Belotti è considerato imprescindibile da Walter Mazzarri, e i granata adesso lo ritengono incedibile.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-08-2018 08:30