Napoli, c’è vita oltre Lobotka? La Juventus preme, il suo addio può segnare l’era Allegri e bloccare Anguissa

Spalletti vorrebbe lo slovacco a Torino, ma De Laurentiis non ha intenzione di far sconti sul cartellino: cosa potrebbe accadere se l’affare dovesse concludersi?

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Stanislav Lobotka è in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti per la sua Juventus, ma il Napoli si libererà del centrocampista, protagonista dei due scudetti dell’era De Laurentiis, solo per un’offerta davvero convincente. Dovesse partire lo slovacco, Massimiliano Allegri rivolterebbe l’assetto degli azzurri, bloccando quasi certamente la partenza di Frank Anguissa e mettendo Kevin De Bruyne al centro del suo progetto.

Napoli, la Juventus preme per Lobotka

Può immaginarsi un Napoli senza Lobotka? Lo slovacco è stato il faro del centrocampo azzurro nelle ultime 5 stagioni, risultando determinante i due scudetti dell’era De Laurentiis e dimostrando di volta in volta di sapersi adattare alle richieste dei suoi allenatori: con Luciano Spalletti Lobotka è stato regista e architetto di una squadra offensiva e spumeggiante, con Antonio Conte ha saputo adattarsi a un gioco fatto di intensità e fisicità, mostrando grandi doti anche in fase di interdizione.

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Ora, però, il tempo di Lobotka al Napoli potrebbe davvero essere finito: Spalletti ha chiesto alla Juventus di prenderlo per ricostruire su di lui la mediana dei bianconeri.

La richiesta di De Laurentiis per Lobotka

Secondo quanto riferito da Tuttosport, per i bianconeri non sarà però facile arrivare allo slovacco. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro è valida solo per l’estero e Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti sul valore del cartellino, nonostante il contratto di Lobotka scada nel giugno 2027: il prezzo è di 35 milioni di euro. La Juventus, tuttavia, potrebbe fare uno sforzo per accontentare Spalletti: qualora i bianconeri soddisfacessero le richieste di De Laurentiis, per il Napoli si aprirebbe una nuova era.

La posizione di Allegri

Premessa: Massimiliano Allegri vorrebbe trattenere lo slovacco, d’altra parte le sue squadre hanno sempre avuto un regista in grado di gestire il gioco sotto pressione: è il caso di Andrea Pirlo e Miralem Pjanic nella prima Juventus, poi Manuel Locatelli (con risultati però decisamente inferiori) nella seconda esperienza a Torino, infine Luka Modric nell’ultimo sfortunato Milan. Ma Allegri è anche un vero aziendalista: se ADL decidesse di cedere Lobotka, il tecnico toscano non si opporrebbe e proverebbe a battere nuove strade per il centrocampo del Napoli.

Anguissa bloccato da Allegri

La partenza di Lobotka, infatti, potrebbe aprire un nuovo orizzonte tattico per gli azzurri. Al di là della maniacalità per la fase difensiva, Allegri è sempre stato un allenatore innamorato del talento, della tecnica: ecco perché in questo Napoli un ruolo centrale potrebbe ricoprire Kevin De Bruyne, a patto che il belga decida di restare e rispettare il suo contratto con gli azzurri.

Senza Lobotka, Allegri potrebbe provare a sostenere il talento di KDB con la presenza di due centrocampisti “fisici”, abili in interdizione e poi pronti, magari, ad alternarsi negli inserimenti in area. Il Napoli può già disporre di Scott McTominay e Frank Anguissa, la cui partenza potrebbe essere bloccata, oltre che dall’addio di Lobotka, proprio dalla profonda stima che Allegri nutre nei suoi confronti.

De Bruyne uomo chiave di un nuovo Napoli

A loro due sarebbe affidato il compito di proteggere la linea difensiva e garantire equilibrio a una squadra che, sulla trequarti, andrebbe poi ad appoggiarsi a De Bruyne e a un pacchetto di esterni offensivi di alto livello, composto oggi da David Neres, Alisson Santos, Matteo Politano, Antonio Vergara e dal rientrante Noa Lang. Privo di Lobotka, dunque, Allegri potrebbe disegnare un Napoli più verticale, meno propenso al possesso palla e all’uscita dal basso attraverso il palleggio – elementi che oggi assicura lo slovacco – e più interessato a recapitare la palla nel più breve tempo possibile ai talenti della trequarti. Un Napoli in cui De Bruyne avrebbe completa libertà di movimento e maggiori responsabilità: esattamente ciò di cui KDB ha bisogno per divertirsi, come chiesto al Napoli nella polemica intervista di addio a Conte.