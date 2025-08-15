Napoli-Olympiacos, moviola: rissa, infortuni, rigore negato, De Bruyne graziato, che caos

La prova dell’arbitro Dionisi nell’amichevole precampionato al Patini analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

All’ottava stagione in Can Federico Dionisi – la scelta per Napoli-Olympiacos- è stato il primo fischietto aquilano ad arbitrare nel campionato cadetto prima e in A poi (il 16 marzo 2019 ha debuttato in Serie A nella gara Sassuolo-Sampdoria). Nella scorsa stagione è stato chiamato in causa diverse volte senza sfigurare ma vediamo come se l’è cavata ieri al Patini.

I precedenti tra le due squadre

Due soli precedenti degli azzurri con i greci, risalenti alla coppa Uefa nel ’79-80: vittoria in casa per 2-0 e ko indolore ad Atene per 1-0.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Pascarella con IV Uomo Guida, l’arbitro ha ammonito Hezze, De Bruyne, El Kaabi

Napoli-Olympiacos, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Da subito la gara è molto fallosa con i greci che picchiano duro. Al 26′ ammonito Hezze per un fallo su De Bruyne. Al 29′ graziato proprio il belga del Napoli che entra con una gamba tesissima all’altezza del ginocchio nei confronti di Pnevmonidis. Rodinei si avvicina a De Bruyne per dirgli qualcosa. Animi tesi, ma sedati dopo pochi istanti. Solo giallo per lui ma ci stava l’espulsione.

Dopo l’ennesimo brutto intervento, stavolta su Rrahmani, si scatena una mini rissa, Conte entra in campo per protestare e quasi minaccia i giocatori dell’Olympiacos. Mendilibar e i dirigenti del club greco che sono intervenuti per sedare gli animi. Ammonito El Kaabi. Al 39′ su tiro di El Kaabi Milinkovic respinge in angolo ma tutto il Napoli protesta per un fuorigioco non segnalato. Al 65′ Di Lorenzo toccato in area da Strefezza, l’arbitro indica la palla ma il rigore c’era tutto. I greci segnano a tempo scaduto ma finisce 2-1 per il Napoli.