Napoli, operazione Pepé a rischio: maxi-offerta dall'Inghilterra

Con James Rodriguez sempre più lontano, il Napoli sembrava potersi consolare con un attaccante giovane e dalla reputazione in ascesa, Nicolas Pepé: fino alla serata di venerdì sembrava mancassero solo piccoli dettagli per il trasferimento del giocatore ivoriano dal Lille, e invece dall'Inghilterra è arrivata una doccia fredda.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da fonti inglesi e francesi, infatti, Pepé finirà all'Arsenal a meno di controfferte da parte del Napoli: l'offerta dei Gunners coprirebbe infatti l'intero costo del cartellino senza l'aggiunta di contropartite tecniche (80 milioni, contro i 60 più Ounas offerti dal Napoli), con un ingaggio di 5 milioni di euro fino al 2024 (contro i 4 più bonus della proposta partenopea) e una comissione di altri 5 milioni per gli agenti del giocatore, ostacolo maggiore alla buona riuscita della trattativa riscontrato dalla dirigenza del Napoli.

Non è un mistero che Pepé sia molto apprezzato in Premier League: oltre all'Arsenal, anche Liverpool e Manchester United hanno sondato il terreno nei giorni scorsi, ma niente di concreto era emerso e il Napoli pareva in netto vantaggio su tutte le concorrenti.

Che possa sfumare o no la trattativa per Pepé, i partenopei studiano comunque soluzioni alternative per rinforzare l'attacco: non è tramontata la possibilità di portare in Campania Mauro Icardi, attualmente separato in casa all'Inter, e la speranza di ingaggiare James Rodriguez, ancorché remota, è ancora viva.

In merito a possibili arrivi si è espresso nella giornata di venerdì il capitano Lorenzo Insigne, che proprio a proposito di Pepé, James e Icardi ha dichiarato: "Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento".

SPORTAL.IT | 27-07-2019 12:01