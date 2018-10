Napoli ora aspetta solo Milik, ma è lui il bomber giusto?

C’è Insigne che segna tanto, è vero. C’è una squadra che gira a meraviglia anche quando si cambiano gli interpreti dello spartito, c’è un entusiasmo straordinario per le imprese di Champions ma al Napoli manca ancora qualcosa per poter davvero sognare in grande. Se tutti o quasi stanno migliorando il loro rendimento, se anche Hamsik ha trovato il passo giusto nel suo nuovo ruolo c’è qualcuno che sta soffrendo oltre il lecito e stenta a ritrovarsi. Arkadiusz Milik, specialmente nelle ultime partite, sembra un pesce fuor d’acqua. Impacciato, impreciso sotto porta, lento nei movimenti. Che giochi assieme a Insigne o a Mertens poco cambia, il polacco la porta non la vede più. Anche con la nazionale polacca aveva commesso errori marchiani proprio contro l’Italia ma è nel Napoli che la sua involuzione sta preoccupando non poco i tifosi. Era partito bene in campionato, con un gol all’Olimpico contro la Lazio.

UN MESE DI DIGIUNO – La doppietta al Parma aveva mascherato alcuni disagi nella manovra ma da quel giorno, 27 settembre ovvero un mese fa, sono cominciati i problemi seri. Che giochi titolare o che subentri Milik sta dando un apporto insoddisfacente al Napoli, tanto più stridente il suo calo tanto più è palese la costante crescita degli altri. Il vero bug del Napoli, almeno a quanto sembra, è lì: la squadra deve faticare molto di più rispetto a quanto crea, per segnare. Ancelotti era abituato a ben altri centravanti, nella sua carriera ha avuto bomber super come Inzaghi, Sheva, Crespo, Ibrahimovic, Benzema, Ronaldo, Lewandowski. Caratteristiche diverse ma in comune quel fiuto del gol, quella presenza in area letale. Al Napoli don Carlo ha capito subito che qualcosa mancava, che Mertens – che lui comunque non ha mai visto come prima punta – aveva perso quello smalto e quella freschezza che gli aveva consentito di fare valanghe di gol negli ultimi due anni e che Milik era ancora un po’ pesante.

TIME OVER – Da qui, oltre che dall’intuito geniale, la scelta di cambiar ruolo a Insigne. Ma Lorenzinho centravanti vero non è: gioca libero di inventare là davanti, ha meno compiti di copertura ed arriva più lucido al tiro ma se avesse un bomber vero vicino non cambierebbe nulla, anzi. Ecco perchè il Napoli ha bisogno di Milik. Di quello vero, però, quello che appena sbarcato in azzurro segnò due doppiette una dietro l’altra al Milan e in Champions per far dimenticare subito Higuain. I due interventi al crociato sicuramente lo hanno penalizzato ed è stato giusto aspettarlo, ora però tocca a lui. Deve mettersi al passo da corsa del Napoli di oggi, che vola e sogna traguardi sempre più ambiziosi. Domani con la Roma Ancelotti lo manderà in campo dal 1′, non è un esame ma Napoli si aspetta tanto da lui, perchè per lottare su tutti i fronti un attaccante con le sue caratteristiche serve. E il tempo di aspettarlo è finito.