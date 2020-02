Napoli ora lo rinnega: “Vattene via”

Napoli aspettava da mesi il rientro di Kalidou Koulibaly, pilastro della difesa e giocatore simbolo negli ultimi anni della squadra azzurra. Ma il rientro del centrale senegalese non è quello che i tifosi azzurri si aspettavano. Contro il Lecce KK è apparso spesso fuori posizione e in ritardo negli interventi, incidendo in maniera negativa sulla prestazione di una retroguardia infilata per due volte su azione dal team salentino.

Lo sfogo dei napoletani

I napoletani hanno sfogato la loro grande delusione sui social network, con una parte dei tifosi azzurri che ha attaccato duramente Koulibaly, chiedendogli addirittura di lasciare il Napoli prima possibile. “Dobbiamo reagire da squadra vera: lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica”, ha scritto il difensore su Twitter dopo la sconfitta. Un tweet che ha però scatenato le reazioni dei tifosi più avvelenati.

“Te lo dico io che devi fare: siediti in panchina, e a maggio porta un’offerta seria così te ne vai. Sei una delusione totale”, scrive Leo tra i commenti.

“Stagione disastrosa la tua. Meno parole. Siamo stanchi”, aggiunge Carlo, mentre Grazia chiede più concentrazione: “La tua prestazione è stata pessima, ormai da tempo che è così, Napoli non merita che un giocatore con il tuo talento non sia con la testa e con il cuore con la squadra in difficoltà, quella che avevi oggi al braccio l ha portata Maradona, dovreste tutti fare un bagno di umiltà”.

Tifosi con KK

Fabrizio utilizza un tono più bonario: “Uagliò torna con i piedi per terra. Umiltà e sacrificio. Ti sei fatto sfottere da Lapadula. Jamm’”. Tra i tifosi c’è anche chi difende Koulibaly, come Ryuk: “Kali evita di pubblicare sui social purtroppo nella nostra tifoseria ci sono troppi tifosotti. Non darti in pasto a questi occasionali. Perdonali perché non sanno quello che scrivono, sono troppo irriconoscenti”.

Frankie, invece, pensa che il centrale è ormai prossimo a lasciare Napoli: “Sono solo 5 mesi: fai il professionista. Si vede che stai con la testa altrove e non prendiamoci in giro. Ma la dignità prima di tutto”.

