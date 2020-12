Napoli, Osimhen torna nel 2021

Slitta di nuovo il rientro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, pagato 80 milioni di euro al Napoli, è alle prese con una lussazione alla spalla che non gli permetterà di tornare in campo entro il 2020. Secondo quanto riporta il Mattino il recupero procede a rilento, il giocatore sente ancora male e lo staff medico e lo stesso Gattuso non intendono rischiarlo.

Osimhen potrebbe forse rivedere il campo il 23 dicembre contro il Torino, ma le chance sono ormai ridotte al lumicino ed è molto probabile che salterà le prossime quatto partite di campionato.

OMNISPORT | 12-12-2020 09:14