Napoli: Ospina a disposizione già contro la Lazio

Il Napoli riparte immediatamente da David Ospina.

Il numero 1 della nazionale colombiana, ultimo rinforzo dei partenopei prima della chiusura del mercato, non è mai stato in predicato di partire da titolare nell'esordio stagionale degli azzurri, sabato sera all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Eppure Carlo Ancelotti ha deciso di convocarlo in extremis e l'ex estremo difensore dell'Arsenal sarà a questo punto quantomeno in panchina.

Ecco l'elenco aggiornato dei giocatori del Napoli convocati per la trasferta capitolina:

Portieri: Karnezis, Contini, Marfella, Ospina

Difensori: Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic

Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Ounas, Verdi.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 13:15