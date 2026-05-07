Napoli, la pace tra Conte e Lukaku potrebbe durare poco: l’ultimatum dell’ex Garcia a Big Rom può riaccendere lo scontro

Il c.t. del Belgio ha posto una condizione all’attaccante per la sua convocazione ai Mondiali: la richiesta può riaprire la crisi con l’allenatore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Romelu Lukaku è tornato questa settimana a Napoli dopo la spaccatura di fine marzo col club e con Antonio Conte: tuttavia la tregua tra Big Rom e l’allenatore è messa a rischio dalla condizione che Rudi Garcia, c.t. del Belgio ed ex tecnico degli azzurri, ha posto al centravanti per portarlo ai Mondiali.

Napoli, Lukaku tornato ad allenarsi

Questa settimana Romelu Lukaku è tornato a Napoli, mettendo fine alla crisi aperta a fine marzo, dopo la sosta per le nazionali dovuta ai playoff mondiali, con la decisione di non rientrare in città e proseguire da solo gli allenamenti in Belgio. Lukaku si è allenato a Castelvolturno, anche se non in gruppo, ma il club ha deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare: Big Rom non è stato multato, né verrà messo fuori rosa. Una decisione scaturita anche in conseguenza dell’accoglienza che Lukaku ha ricevuto da parte dei suoi compagni di squadra, che continuano a ritenerlo un punto di riferimento nonostante quanto accaduto.

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Lukaku, la condizione posta da Garcia

Non sappiamo se Lukaku abbia parlato con Conte, al momento i due vivono una tregua dall’equilibrio però piuttosto instabile. A minarlo è anche la richiesta arrivata a Big Rom da parte di Rudi Garcia, c.t. del Belgio ed ex allenatore del Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, infatti, il tecnico francese avrebbe posto una sola condizione alla convocazione di Lukaku ai prossimi Mondiali: Garcia avrebbe chiesto al centravanti di giocare almeno una partita da qui alla fine della stagione del Napoli.

Pace con Conte a rischio

La richiesta di Garcia rischia quindi di provocare una nuova frattura tra Conte e Lukaku. Al Napoli restano tre partite da giocare, gare che, nei piani dell’allenatore, dovranno servire non solo a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche a blindare il secondo posto in campionato. Di conseguenza, è improbabile pensare che l’allenatore conceda un minutaggio ampio o addirittura una maglia da titolare a Lukaku, ancora lontano dalla migliore forma fisica, come confermano gli allenamenti in disparte rispetto al gruppo.

L’interesse del Napoli come squadra e quello di Lukaku come calciatore che ambisce ad un posto ai Mondiali sembrano dunque andare in direzioni opposte: non è illogico ipotizzare che la situazione di tensione che ne scaturisce possa sfociare in una nuova crisi tra Conte e Big Rom.