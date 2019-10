Napoli, Pardo: “È bravo ma non è intoccabile”

Terminata la sosta per le nazionali, Carlo Ancelotti riabbraccerà i suoi attaccanti e tornerà a lavorare per risolvere il problema gol, diventato improvvisamente pressante in casa Napoli: nelle ultime due gare, con Genk e Torino, gli azzurri sono rimasti a secco e anche nella precedente vittoria con il Brescia Mertens e compagni hanno sprecato un gran numero di palle gol per chiudere la partita.

PARDO OTTIMISTA. Commentando la situazione in casa azzurra a Radio Marte, Pierluigi Pardo ha spiegato che proprio le gare delle nazionali potrebbero aver fatto bene agli attaccanti napoletani, tutti reduci da buone prestazioni.

“Per Milik – andato a segno con la Polonia contro la Macedonia del Nord del compagno di squadra Elmas – il gol è stato fondamentale per ridargli la fiducia che gli mancava e anche Insigne ha fatto bene in Nazionale”.

Proprio sul capitano del Napoli si concentrano i dubbi principali di questa prima parte di stagione. In estate Insigne ha chiesto di tornare a giocare sull’esterno, Ancelotti l’ha accontentato ma nel 4-4-2 non riesce a trovare la posizione per rendere al meglio.

“Il valore di Insigne non si discute – ha aggiunto Pardo -, il problema per quanto lo riguarda è tattico: nel 4-4-2 gli viene richiesto un lavoro che lo penalizza, mentre il 4-3-3 è casa sua”.

GRANDE, MA NON IMPRESCINDIBILE. Proprio con questo ultimo modulo, però, il Napoli ha offerto la peggiore prestazione stagionale, contro il Torino. Probabile, dunque, che Ancelotti torni al 4-4-2 nelle prossime gare, con possibile esclusione di Insigne dall’undici titolare.

“Credo che Insigne non sia imprescindibile per il Napoli – ha concluso Pardo – ma ad ogni modo resta un grande giocatore. Se vuole migliorare deve togliere l’intermittenza che lo accompagna”. Ed è quello che si augurano anche i tifosi del Napoli.

SPORTEVAI | 16-10-2019 09:12