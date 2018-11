Napoli-Paris Saint Germain, le probabili formazioni

In uno stadio San Paolo esaurito in ogni ordine di posti e pronto a sostenere con passione i suoi beniamini il Napoli attende il Paris Saint Germain in una gara fondamentale per il proseguimento dell'avventura in Champions League.

Squadre in campo alle 21, con il tecnico dei partenopei, Carlo Ancelotti, intenzionato a riproporre l'undici che tanto bene ha fatto in Francia: solo la rete in 'Zona Cesarini' di Di Maria consentì, nell'occasione, ai transalpini di ottenere un prezioso pareggio. 2-2 il finale della sfida del Parco dei Principi.

Il Paris Saint Germain arriva a Napoli forte del record di dodici successi di fila in campionato, ma la Champions League non è di sicuro la Ligue1 e il suo tecnico, il tedesco Tuchel, ne è perfettamente consapevole. Tanto quanto lo è della forza del Napoli e dell'esperienza e della capacità palesata in campo europeo dal suo timoniere.

In campo, tra i pali, i francesi avranno Gigi Buffon, che ha scontato la sua lunga squalifica. Grande attesa anche per Edinson Cavani, ma non è certo al 100% che l'attaccante uruguaiano parta dal primo minuto, anche se probabile.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Rog, Diawara, Milik. Allenatore: Ancelotti

PSG (3-4-3): Buffon; Marquinhos, T. Silva, Kehrer; Meunier, Verratti, Rabiot, Di Maria; Mbappè, Cavani, Neymar. A disposizione: Areola, Nkunku, Kimpembe, Draxler, Choupo-Moting, Cavani, Diaby. Allenatore: Tuchel

SPORTAL.IT | 06-11-2018 07:55