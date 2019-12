Napoli-Parma: è arrivata la decisione ufficiale

Dopo l'ipotesi di spostamento della gara tra Napoli e Parma, si è deciso di posticipare il calcio d'inizio.

Come riporta il club partenopeo su Twitter: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l'incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L'orario di apertura dei cancelli per l'ingresso è previsto per le ore 15.30 – 16.00".

Diversi pezzi della copertura dello stadio sono caduti sulle tribune a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla città campana. I vigili del fuoco hanno anche utilizzato un drone per valutare le condizioni della struttura.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 14:56