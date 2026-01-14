Napoli-Parma, formazioni ufficiali: Lang, Elmas, Spinazzola, le scelte di Conte

Il tecnico, squalificato e sostituito da Stellini, sceglie un moderato turnover contro gli emiliani: l’olandese parte titolare dietro Hojlund al posto del macedone, l’ex Roma sostituito da Olivera a sinistra

Antonio Conte cambia il Napoli dopo il 2-2 di Milano con l’Inter: nelle formazioni ufficiali del recupero di oggi contro il Parma non c’è Elmas, sostituito da Lang nella coppia di trequartisti dietro a Hojlund. Cambiano anche le fasce: a destra Di Lorenzo arretra in difesa e lascia spazio a Mazzocchi, a sinistra Olivera rimpiazza Spinazzola.

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali

Qualche infortunato sta per tornare, ma nel frattempo il Napoli di Antonio Conte deve continuare a fare di necessità virtù: contro il Parma il tecnico tiene a riposo alcuni dei titolari visti domenica sera nel pareggio contro l’Inter. In particolare, dopo l’assist decisivo per il 2-2 di McTominay, Lang si riprende un posto da titolare: nelle formazioni titolari del recupero della 16a giornata l’olandese è schierato insieme a Politano come supporto di Hojlund, con Elmas in panchina.

Di Lorenzo torna in difesa, riecco Olivera

Conte – squalificato e sostituito oggi in panchina dal secondo Stellini – presenta delle novità anche in difesa e sulle fasce. Il capitano Di Lorenzo arretra nel terzetto difensivo, sistemandosi sul centro-destra al posto di Beukema (che torna in panchina) e accanto a Rrahmani e Buongiorno, di nuovo titolare per la squalifica di Juan Jesus. Sulla corsia destra chance dal 1’ per Mazzocchi, mai titolare in questa stagione in campionato, mentre a sinistra Olivera fa rifiatare Spinazzola. In mezzo, inamovibile la coppia composta da Lobotka e McTominay.

Cuesta rivoluziona il Parma

Cuesta, invece, rivoluziona il Parma: addio al 4-3-3 delle ultime giornate, gli emiliani si presentano al Maradona col 3-5-1-1. Rinaldi prende il posto di Corvi tra i pali (Suzuki è ancora infortunato), mentre nella linea difensiva manca il diffidato Del Prato: la linea è composta da Circati, Troilo e Valenti; con Britschgi e Ordonez sulle corsie esterne. In mezzo confermati Mandela Keita e Sorensen, mentre Bernabé finisce in panchina in favore di Estevez. Davanti Ondrejka in supporto di Cutrone, preferito a Pellegrino.

Gli assenti di Napoli e Parma

Il Napoli, oltre allo squalificato Juan Jesus, deve ancora fare a meno di Neres e Anguissa, che potrebbero tornare la prossima settimana contro il Copenhagen in Champions League, oltre che di Meret, che ha subito un nuovo infortunio alla spalla proprio quando stava per tornare a disposizione. Conte, inoltre, non può contare su Lukaku, ancora non pronto per tornare in campo, e sui lungodegenti Gilmour e De Bruyne. Cuesta, invece, è privo degli infortunati Lovik, Guaita e Almqvist, oltre al già citato Suzuki.

Napoli-Parma: le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund. All. Stellini (Conte squalificato)

Parma (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. All. Cuesta

CLICCA QUI per seguire la diretta di Napoli-Parma