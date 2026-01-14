Napoli–Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Virgilio Sport
NapoliParma accende la 16a giornata della Serie A 2025-26: si gioca mercoledì 14 gennaio 2026 alle 18:30 al Diego Armando Maradona. Gli azzurri, terzi con 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 30 gol segnati, 17 subiti), affrontano i ducali al 14° posto con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 14 gol fatti, 22 incassati). È una sfida da alta classifica contro una squadra in cerca di continuità: per il Napoli occasione per restare nel gruppetto di vertice, per il Parma test di maturità lontano da casa.


Probabili formazioni di Napoli–Parma

Si va verso un Napoli fedele al 3-4-2-1 di Conte, con Milinkovic-Savic a difendere i pali vista l’assenza di Meret. Dietro, terzetto con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; sulle corsie Di Lorenzo e Spinazzola. In mezzo, regia di Lobotka con fisicità di McTominay; sulla trequarti Politano e Elmas a sostegno di Højlund. Out per squalifica Juan Jesus, mentre tra gli indisponibili figurano profili importanti. Il Parma di Cuesta dovrebbe riproporre il 4-3-3: dietro a Corvi la linea Delprato, Circati, Valenti, Valeri; in mediana equilibrio con Keita e corsa di Sørensen, qualità a destra con Bernabé. Davanti, opzione Cutrone largo, Pellegrino riferimento, Ondrejka a sinistra. Restano dubbi su alcuni infortunati che potrebbero ridurre le rotazioni.

  • Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Højlund.

  • Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sørensen; Cutrone, Pellegrino, Ondrejka.

Gli indisponibili di Napoli–Parma

Situazione non leggera per il Napoli, che perde tasselli di peso in ogni reparto e dovrà attingere alla profondità della rosa. In casa Parma qualche acciacco complica le scelte di Cuesta, soprattutto tra difesa e attacco: alcune pedine restano in dubbio e la panchina potrebbe essere più corta del previsto.

  • Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Meret (infortunio alla spalla), Anguissa (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all’inguine). Squalificati: Juan Jesus (somma di ammonizioni).
  • Parma – Infortunati: Suzuki (frattura al dito, in dubbio), Ndiaye (infortunio all’inguine, in dubbio), Løvik (infortunio muscolare), Frigan (rottura LCA al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in buona inerzia: due vittorie e due pareggi nelle ultime uscite, con segnali di solidità anche contro avversarie di rango. Il Parma alterna colpi esterni incoraggianti a cadute interne: identità in crescita, ma continuità da trovare.

Napoli ko ok ok x x
Parma ko ok x ko ok

Nelle ultime 5 partite il Napoli ha totalizzato 8 punti, mentre il Parma ne ha raccolti 7. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Napoli

Udinese–Napoli 1-0; Cremonese–Napoli 0-2; Lazio–Napoli 0-2; Napoli–Verona 2-2; Inter–Napoli 2-2.

  • Parma

Parma–Lazio 0-1; Parma–Fiorentina 1-0; Sassuolo–Parma 1-1; Parma–Inter 0-2; Lecce–Parma 1-2.

L’arbitro di Napoli–Parma

Arbitro di NapoliParma è il signor Michael Fabbri. Assistenti Perrotti e Mokhtar, IV Ayroldi, VAR Gariglio, AVAR La Penna. In questa Serie A 2025-26 Fabbri ha diretto 6 gare: 1 rigore assegnato, 24 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 4.1 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Molti i temi che avvolgono NapoliParma. Gli azzurri difendono un’imbattibilità interna lunghissima e hanno spesso fatto valere il fattore Maradona contro i ducali, che però si presentano con uno score esterno recente convincente e una striscia di gol fuori casa da non sottovalutare. La storia recente del confronto sorride al Napoli, reduce da una serie positiva contro i gialloblù, ma gli uomini di Cuesta arrivano con fiducia e con un Pellegrino molto incisivo nel gioco aereo. Occhio anche al momento di McTominay, tornato decisivo in zona gol, e al feeling di Elmas con la sfida ai ducali. I precedenti lasciano margini all’equilibrio – soprattutto dopo l’ultimo 0-0 – ma i trend casalinghi degli azzurri restano un fattore pesante alla vigilia.

  • Napoli è imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in Serie A (3V, 1N) e cerca la quinta di fila senza ko.
  • Dopo lo 0-0 più recente al Tardini, un nuovo pari porterebbe a due pareggi consecutivi tra le squadre per la seconda volta nella storia (come nel 1993).
  • Gli azzurri hanno vinto quattro degli ultimi cinque incroci casalinghi con i ducali e puntano al terzo successo interno di fila.
  • Il Napoli non perde in casa da 19 gare di Serie A (14V, 5N): l’ultimo stop interno risale all’8 dicembre 2024.
  • Due pari consecutivi per il Napoli in campionato: il tris manca da febbraio 2025.
  • Il Parma non ripete lo stesso risultato da 10 partite (4V, 2N, 4P) e non vince due di fila dal luglio 2020.
  • Tre successi nelle ultime quattro trasferte per il Parma, che ha trovato il gol in tutte le ultime cinque gare esterne.
  • McTominay ha interrotto il digiuno: tre reti nelle ultime due gare, sfiorando una striscia da record personale.
  • Elmas ha già colpito due volte il Parma in Serie A: è una delle sue vittime preferite.
  • Cinque dei nove gol in A di Pellegrino sono di testa: tra i migliori colpitori aerei dalla scorsa stagione.

Le statistiche stagionali di Napoli e Parma

Il Napoli viaggia con possesso medio del 57% e 30 gol segnati in 19 gare, contro i 14 del Parma che però resta organizzato dietro (22 reti subite contro 17 degli azzurri). Gli uomini di Conte tirano di più (183 conclusioni, 90 nello specchio) e con maggiore precisione al tiro; i ducali puntano su compattezza e ripartenze, con un PPDA leggermente più alto.

Focus giocatori: per il Napoli guida i gol Højlund (6) davanti a McTominay (5) e De Bruyne (4); assist leader a quota 3 Politano, McTominay e Neres. Più ammonito Juan Jesus (5), unico rosso a Mazzocchi. Clean sheet: Milinkovic-Savic 5, Meret 2. Nel Parma il capocannoniere è Pellegrino (6), poi Bernabé (2) e Cutrone (1); assistman top Britschgi (2). Ammonizioni: spiccano Delprato (4) e altri a quota 2; tre rossi totali di squadra. Clean sheet: Suzuki 3, Corvi 2.

Napoli Parma
Partite giocate 19 19
Vittorie 12 5
Pareggi 3 6
Sconfitte 4 8
Gol fatti 30 14
Gol subiti 17 22
Clean sheet 7 5
Possesso palla (%) 57.0 43.3
Tiri totali 183 146
Tiri in porta 90 55
Precisione tiri (%) 49.18 37.67
PPDA 12.8 13.8
Cartellini gialli 27 32
Cartellini rossi 1 3

FAQ

Quando e a che ora si gioca Napoli–Parma?

Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 18:30.

Dove si gioca Napoli–Parma?

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi è l’arbitro di Napoli–Parma?

Michael Fabbri; assistenti Perrotti e Mokhtar, IV Ayroldi, VAR Gariglio, AVAR La Penna.

Lucart

