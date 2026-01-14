Napoli-Parma: il Var castiga di nuovo Conte, gol annullato a McTominay, furia Maradona, Marelli chiarisce

Non c'è feeling tra i campioni d'Italia e gli arbitri: gli azzurri sbloccano subito il match, ma la rete non viene convalidata. Ecco che cosa è successo

Non c’è feeling tra il Napoli e il Var. Dopo le polemiche che hanno riguardato i campioni d’Italia nelle due ultime sfide di campionato contro Verona e Inter, con tanto di sfuriata di Conte a San Siro, la sfida col Parma si è aperta subito con un episodio controverso che ha fatto sbottare il Maradona. Il gol di McTominay a inizio partita è infatti stato annullato da Fabbri dopo l’intervento del Var: a fare chiarezza ci ha pensato l’esperto di Dazn, Luca Marelli.

Napoli-Parma: segna McTominay, annullato

Al Maradona si gioca per il recupero della 16esima giornata di campionato. Dopo il pirotecnico 2-2 nello scontro diretto con l’Inter e l’espulsione di Conte per il rigore concesso ai nerazzurri in seguito al pestone di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan, il Napoli impiega 10’ per sbloccare la partita col Parma al termine di un’azione rocambolesca.

Lobotka innesca Mazzocchi con un lancio millimetrico, Circati rischia un clamoroso autogol centrando il palo con un goffo intervento, quindi flipper nell’area piccola e tap in del solito McTominay. Ma la gioia degli azzurru dura una manciata di secondi, perché scatta il check del Var. Spetta quindi all’arbitro Fabbri annunciare – seppur con qualche problema tecnico – al pubblico che la rete dello scozzese è annullata per fuorigioco.

La reazione del Maradona e della panchina

Dal boato per il gol dell’ex centrocampista del Manchester United ai fischi copiosi che hanno accompagnato l’annuncio del 42enne fischietto di Ravenna. Il Maradona proprio non ha accettato il verdetto dell’arbitro, che fa seguito alle due reti cancellate (in particolare, quella per il tocco di mano di Hojlund) nella precedente sfida interna col Verona. Al contrario, come spiegato in diretta da Dazn, la panchina partenopea “non ha partecipato con un’esultanza focosa ai festeggiamenti” per il sigillo di McTominay, perché “si erano accorti di un possibile fuorigioco”.

La spiegazione di Marelli

Il vantaggio del Napoli è stato annullato per la posizione irregolare di Mazzocchi al momento del lancio di Lobotka che ha dato il via all’azione.

Ed è proprio quello che ha segnalato in tempo reale l’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli: “Tutto regolare nell’ultima parte dell’azione, non ci sono irregolarità nella giocata di McTominay. Ma va valutata la posizione iniziale di Mazzocchi e quella di Keita: bisogna aspettare il SAOT”. Si è trattata di una questione di centimetri: l’esterno azzurro era oltre l’avversario con una parte della figura e, quindi, il gol non è stato convalidato.