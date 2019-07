Napoli-Pepè, spunta una nuova concorrente

Oltre a Mauro Icardi e James Rodriguez, il Napoli è interessato anche a Nicolas Pepè. La stella del Lille è reduce da un'ottima stagione e ha attirato le attenzioni di diversi top club.

De Laurentiis ha fatto un primo tentativo per il giocatore, proponendo alla società francese il cartellino di Ounas più 60 milioni di euro ma la risposta è stata negativa.

Scondo il The Times, però, su Pepè è piombato il Manchester United, che sarebbe pronto a fare un'offerta da almeno 80 milioni. Qualora dovessero spuntarla i Red Devils, De Laurentiis tornerebbe con forza su James Rodriguez.

Proprio sui possibili innesti in attacco, Lorenzo Insigne ha detto: "Chi viene tra James, Pepé e Icardi? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento. Lo scorso anno è arrivato un campione come Fabian Ruiz, siamo un grande gruppo e questo è importante. Ancelotti sta facendo passare i suoi concetti: bisogna vincere, è il pensiero della squadra e della società che sta completando la rosa per fare grandi cose".

"Rispetto agli scorsi anni c’è ancora maggiore entusiasmo, i tifosi sono davvero tanti e questo ci fa piacere: sentire il loro affetto è importante per preparare una grande stagione. Sono contento per i loro applausi nei miei confronti, ci tengo a fare bene, sono napoletano e tifoso del Napoli: darò il 101 per cento per ricambiare il loro affetto. Il mio ruolo? Ne ho parlato con il mister, non c'è da convincerlo, lui ha esperienza e sa cosa posso dare. Come ha detto Ancelotti posso giocare in qualsiasi ruolo dell'attacco, sono felice delle sue parole e voglio ripagarlo in campo" ha aggiunto il capitano degli azzurri.

La chiosa finale di Insigne è su Manolas, arrivato dalla Roma: "Mi ha fatto una grandissima impressione, si è presentato bene, è un bravissimo ragazzo e si è messo a disposizione. Albiol portò grande esperienza ma anche Kostas ne ha tanta dopo tutti questi anni a Roma e in nazionale".



SPORTAL.IT | 22-07-2019 16:52