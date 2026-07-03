La prima mossa di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli è risolvere la questione Lukaku: dall’eventuale addio del centravanti belga, infatti, dipendono le strategie di mercato del club azzurro. Ecco perché il tecnico ha convocato l’agente di Big Rom, Federico Pastorello.
- Napoli, Lukaku la priorità di Allegri
- Lukaku e il dilemma del Napoli
- La mossa di Allegri: l’incontro con Pastorello
Napoli, Lukaku la priorità di Allegri
Non è ancora il migliore Romelu Lukaku, ma quello che ha aiutato il Belgio a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con la strepitosa rimonta ai danni del Senegal è di sicuro un giocatore che potrebbe fare comodo al Napoli nella prossima stagione. Massimiliano Allegri, da sempre estimatore di Big Rom, lo sa bene ed è probabilmente per questo motivo che la sua priorità – ora chè diventato ufficialmente il tecnico dei partenopei – è risolvere la questione legata al futuro del centravanti.
Lukaku e il dilemma del Napoli
La questione è nota: il Napoli ha bisogno di tagliare il monte ingaggi e Lukaku è il principale indiziato ad essere sacrificato per raggiungere l’obiettivo. Big Rom è il giocatore più pagato della rosa, con un contratto in scadenza a giugno 2027 da 7,7 milioni di euro netti. Privarsi di Lukaku, però, significherebbe non solo rinunciare a un giocatore di enorme esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio azzurro.
Aprirebbe infatti anche un serio problema riguardo alla sua sostituzione: vendendo Lukaku, che il Napoli valuta 10 milioni di euro, il club guadagnerebbe circa una ventina di milioni tra cartellino e ingaggio risparmiato. Ma quanto dovrebbe poi spendere per assicurarsi un altro centravanti da affiancare nell’organico a Rasmus Hojlund?
La mossa di Allegri: l’incontro con Pastorello
Ecco perché Allegri ha intenzione di risolvere la questione alla vecchia maniera, con un faccia a faccia. Ma dato che Lukaku è impegnato col Belgio ai Mondiali, sarà il suo agente a incontrare Max in un meeting che secondo il Corriere dello Sport si terrà nei prossimi giorni.
Il neo-allenatore del Napoli vorrà probabilmente tastare con mano quelle che sono le reali motivazioni di Big Rom: davvero il centravanti vuole restare in azzurro? Quali sono le sue reali condizioni fisiche? Lukaku è pronto a un’annata da “super-sub”, da riserva di lusso di un Hojlund che, dopo aver tirato la carretta nella scorsa stagione, gli parte inevitabilmente davanti nelle gerarchie di squadra? Queste e altre domande verranno poste da Allegri a Pastorello, dalle risposte dell’agente dipenderanno le scelte del tecnico e di conseguenza del Napoli.