Il nuovo allenatore vuole parlare con l’agente del centravanti per capire le sue motivazioni: dall’eventuale addio di Big Rom dipendono le scelte della campagna acquisti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La prima mossa di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli è risolvere la questione Lukaku: dall’eventuale addio del centravanti belga, infatti, dipendono le strategie di mercato del club azzurro. Ecco perché il tecnico ha convocato l’agente di Big Rom, Federico Pastorello.

Napoli, Lukaku la priorità di Allegri

Non è ancora il migliore Romelu Lukaku, ma quello che ha aiutato il Belgio a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con la strepitosa rimonta ai danni del Senegal è di sicuro un giocatore che potrebbe fare comodo al Napoli nella prossima stagione. Massimiliano Allegri, da sempre estimatore di Big Rom, lo sa bene ed è probabilmente per questo motivo che la sua priorità – ora chè diventato ufficialmente il tecnico dei partenopei – è risolvere la questione legata al futuro del centravanti.

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Lukaku e il dilemma del Napoli

La questione è nota: il Napoli ha bisogno di tagliare il monte ingaggi e Lukaku è il principale indiziato ad essere sacrificato per raggiungere l’obiettivo. Big Rom è il giocatore più pagato della rosa, con un contratto in scadenza a giugno 2027 da 7,7 milioni di euro netti. Privarsi di Lukaku, però, significherebbe non solo rinunciare a un giocatore di enorme esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio azzurro.

Aprirebbe infatti anche un serio problema riguardo alla sua sostituzione: vendendo Lukaku, che il Napoli valuta 10 milioni di euro, il club guadagnerebbe circa una ventina di milioni tra cartellino e ingaggio risparmiato. Ma quanto dovrebbe poi spendere per assicurarsi un altro centravanti da affiancare nell’organico a Rasmus Hojlund?

La mossa di Allegri: l’incontro con Pastorello

Ecco perché Allegri ha intenzione di risolvere la questione alla vecchia maniera, con un faccia a faccia. Ma dato che Lukaku è impegnato col Belgio ai Mondiali, sarà il suo agente a incontrare Max in un meeting che secondo il Corriere dello Sport si terrà nei prossimi giorni.

Il neo-allenatore del Napoli vorrà probabilmente tastare con mano quelle che sono le reali motivazioni di Big Rom: davvero il centravanti vuole restare in azzurro? Quali sono le sue reali condizioni fisiche? Lukaku è pronto a un’annata da “super-sub”, da riserva di lusso di un Hojlund che, dopo aver tirato la carretta nella scorsa stagione, gli parte inevitabilmente davanti nelle gerarchie di squadra? Queste e altre domande verranno poste da Allegri a Pastorello, dalle risposte dell’agente dipenderanno le scelte del tecnico e di conseguenza del Napoli.