Napoli, per Bargiggia Conte va via, Manna in Primavera poi rivela nuovo tecnico e ds

L'ex esperto di mercato di Mediaset si sbilancia su twitter preannunciando una totale rivoluzione nell'organico tecnico degli azzurri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Sarà un anno difficile”, aveva detto in tempi non sospetti e ridetto all’infinito praticamente ogni settimana Antonio Conte. Il tecnico dei campioni d’Italia aveva annusato puzza di bruciato sin dal ritiro anche se mai si sarebbe immaginata una simile sequela di infortuni che sono costati tanti punti per strada in Champions come in campionato. Possibile che quest’anno difficile sia anche l’ultimo per l’allenatore leccese sulla panchina azzurra?

Conte allergico a rimanere a lungo nello stesso club

La storia dice che solo alla Juventus Conte è riuscito a rimanere tre anni di fila sulla stessa panchina, salvo poi lasciare tutti poco prima del ritiro. All’Inter come al Chelsea o al Tottenham dopo due anni è arrivato il divorzio più o meno traumatico e secondo Paolo Bargiggia la stessa cosa succederà anche in azzurro.

Il tweet di Bargiggia

L’ex esperto di mercato di Mediaset lancia l’indiscrezione su X/twitter e scrive: “Al Napoli pronta una nuova rivoluzione a fine stagione. Via Conte; il ds Manna retrocesso in Primavera, ruolo già occupato alla Juve. Italiano o Farioli favoriti per la panchina, De Zerbi più indietro. Sartori o il tedesco Krosche, adesso all’ Eintracht, come ds”.

Lo scetticismo dei tifosi

Fioccano le reazioni sul web: “Eri quello che diceva che Conte a giugno 25 sarebbe andato via. Mi preoccupa ben poco la tua parola. Se accadrà bene, se non accadrà meglio” e poi: “Manna se lo retrocedono in primavera se ne va, non credo che accetti. Su Conte penso che ormai tutti lo sappiamo che dopo il secondo anno se ne va” e anche: “Quella su Manna e il prossimo Ds vorrei fossero vere, ma detto da te..”

C’è chi scrive: “Hai dimenticato Klopp preparatore atletico, Cannavacciuolo cuoco societario, Guardiola preparatore della fase difensiva” e poi: “Ma De Laurentiis la sa questa cosa?” e anche: “Al Napoli gli allenatori fanno tutti una brutta fine, chiunque essi siano; chissà come mai…”, oppure : “Povero Conte sta scoprendo piano piano quanto ha fatto incavolare I piani alti vincendo questi 2 trofei nel 2025… Adesso è sotto inchiesta per qualche epiteto, che se fosse capitato in certe associazioni ehm volevo dire “club” lato nord, sarebbe stato subito insabbiato tutto!”.