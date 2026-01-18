Napoli, per Conte fuoco amico: l’accusa del grande ex Alessandro Renica scatena i tifosi

L'ex azzurro apre una polemica infinita per tutti gli infortuni avuti dal Napoli: le accuse a Conte e la reazione dei tifosi sul web

Le energie sembrano finite, i risultati stentano ad arrivare, gli infortuni aumentano e il 4-5-0 schierato dal Napoli – nell’ultima parte di gara – fa capire quanta umiltà ci sia voluta per battere in casa la neopromossa Sassuolo. Per Antonio Conte piove sul bagnato: contro i neroverdi perde altre tre pedine (Rrahmani, Elmas, Politano) e i recuperi di Lukaku, De Bruyne, Gilmour, Anguissa e Neres restano un mistero. L’ex azzurro Alessandro Renica, con un post sui social, accusa il tecnico del Napoli e scatena una bufera.

Il post dell’ex azzurro Alessandro Renica

Prima un post sui social, poi il rincaro della dose in diretta televisiva su un’emittente privata. Al termine di Napoli-Sassuolo si è scatenato Alessandro Renica: “Conte si concentri sui i giocatori che gli rimangono a disposizione e limiti i danni invece di chiedere ancora rinforzi. Società dissanguata da spese eccessive per allestire una rosa molto attrezzata e forte distrutta dagli infortuni, a causa probabilmente di metodi eccessivi di lavoro a secco di Conte e il suo staff…”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ancora aggiunge Renica: “Ora il mister pensi a limitare i danni e metta la testa in campo (dove lui è bravissimo ) senza lamentarsi, perché i rischi ora sono tanti e non si faccia più cacciare in quel modo, perché fa danni… non esiste”.

Il paragone con Inter e Juventus

I tifosi del Napoli sono più che perplessi per lo stato di forma degli azzurri. Sui social spicca il paragone con Inter e Juventus che hanno disputato il Mondiale per club a giugno senza potersi riposare: “Ricordo ancora chi diceva che è stato un bene non giocare il Mondiale per club così a gennaio Inter e Juventus sarebbero crollate. Qualcuno mi spieghi cosa invece è successo al Napoli”.

E ancora: “Inter e Juve hanno fatto il mondiale per club e fisicamente stanno meglio di noi. Qualcosa non torna…I risultati del Napoli sono imbarazzanti”

C’è poi chi scrive: “L’anno scorso l’Inter con tre competizioni si è giocata il campionato fino all’ultima giornata. Vediamo cosa riusciremo a fare noi quest’anno, considerando che le rivali anche loro giocano per tre competizioni. Auguri.”

Non si placano gli animi sul web: “Qualcuno dovrà spiegare tutti questi infortuni muscolari! Non venite a dire che si gioca ogni tre giorni perché anche gli altri lo fanno e non hanno tutti questi infortuni. In ogni caso ieri i giocatori sono stati encomiabili fino alla fine. Sempre Forza Napoli.”

E infine: “Ora allora capite come mai l’Inter sia crollata nel mese di maggio lo scorso anno? Ma almeno a maggio ci è arrivata… Giocando anche una finale di Champions. Il Napoli a gennaio ha tirato i remi in barca. E gente inutile come Lucca ci resta anche sul groppone con 30 milioni spesi!!!!!”

Il colpevole per i tifosi

Secondo i tifosi del Napoli, oltre l’allenatore Conte, c’è un altro colpevole: Staff medico e preparatori non all’altezza. Richiamate De Nicola.” E ancora: “Passo dopo passo vi state infortunando tutti quanti… qualcuno deve rispondere per questo”.

Non si placano gli animi: “Il preparatore atletico andrebbe licenziato in tronco. Tutti lo stesso tipo di infortunio.” E ancora: “Francamente io ricordo un tempo in cui gli infortuni muscolari erano rarissimi. Non ricordo come si chiamasse quel preparatore atletico… qui non è sfortuna ma serve un professionista migliore.”

Cresce la preoccupazione: “A fine gennaio saremo quinti o sesti se la Roma vince le prossime partite, in queste condizioni non ci possiamo giocare ogni 3 giorni…” E ancora: “Al fischio della fine della partita ho pianto, ho visto un Napoli affaticato giustamente ma dei leoni che fino all’ultimo secondo (perché sembrava non fischiare mai) ci hanno tenuto a portare il risultato, tanta sfortuna e sistema calcistico colluso possono buttarti giù ma loro ci hanno tenuto comunque a portare il risultato a casa, bravi ragazzi.”

C’è chi ironizza: “Ci vuole l’acqua miracolosa di Lourdes per questa squadra, mamma mia non se ne può più con tutti questi infortuni…forza ragazzi.” E infine: “Una tappa a Madonna dell’Arco, una a Pompei e una a Montevergine…”

Clicca qui per le ultime news sul Napoli