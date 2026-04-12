Napoli, per Conte il sogno scudetto dipende dall'Inter e la qualificazione in Champions sarebbe un'impresa

Il tecnico azzurro non ha digerito il gol lampo del Parma ma non accusa la squadra, invitando tutti a non mollare fino alla fine del campionato

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Quel gol a freddo, dopo soli 35 secondi è stato il chiaro segnale che a Parma non sarebbe stato un pomeriggio sereno per il Napoli: è un punto guadagnato quello conquistato alla fine dagli azzurri se si pensa al secondo posto e al distacco dal Milan che ieri ha perso ma sono due persi per chi sognava la rimonta scudetto sull’Inter. Conte rimprovera proprio quello, la rete presa a freddo.

I rimpianti di Conte

A Dazn viene chiesto di commentare la rete di Strafezza e Conte sbuffa: “Non c’è da commentare è talmente evidente, queste situazoni le proviamo sempre in allenamento, a volte si è un po’ più emotivi… Sapevamo che avremmo trovato una squadra che si difendeva bassissimo ma l’approccio non è stato giusto, poi loro hanno fatto giustamente le barricate per poi ripartire, non è semplice giocare sempre negli ultimi 30 metri senza prendere ripartenze, abbiamo avuto occasioni, quella di Elmas alla fine è stata clamorosa“.

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Il tecnico azzurro non si arrende

Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno l’allenatore azzurro: “E’ un punto che comunque muove la classifica, sappiamo che dobbiamo raggiungere la Champions, c’è un filo leggero tra chi vince e chi non vince, non dovevamo prendere quel gol ma ho poco da dire ai ragazzi sotto il profilo dell’impegno e della voglia”. I tifosi sognavano la rimonta scudetto: “Mancano sei partite ma era un sogno legato a chi ci sta davanti e vedendo i numeri dell’Inter era un sogno ardito da fare, noi continueremo a lottare, a dare il massimo fino alla fine”.

Il sogno scudetto e l’importanza della Champions

In sala stampa Conte aggiunge: “Il risultato finale ci deve rammaricare tanto ma sapevamo che avremmo incontrato un Parma difensivo. Strefezza è stato anche bravissimo perché c’era un angolo difficile, abbiamo fatto una partita in salita per 95′ e queste sono le partite dove attacchi tanto e poi rischi di prendere gol in contropiede. Se vedete i numeri non pensereste mai a una partita finita 1-1. Ora abbiamo 6 punti di distacco dall’Inter, ma ne abbiamo +3 sul Milan mentre la Juve ne ha rosicchiati due perché noi dobbiamo pensare alla Champions, parliamoci chiaro. Il sogno scudetto non dipende da noi, dipende dall’Inter.

Abbiamo rimontato per la 13esima volta e comporta aspetti negativi, come la forza e quello negativo è che dobbiamo sempre prendere prima uno schiaffone per rispondere e ribaltare, altre volte ci siamo riusciti ma può anche non essere la tua giornata. Siamo partiti quest’anno con l’obiettivo di riconquistare la Champions, che è importantissimo, abbiamo visto quanto abbiamo pagato aver fallito due anni fa quando il Napoli è arrivato decimo. Se entreremo in Champions avremo fatto qualcosa di davvero importante”.