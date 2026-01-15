L'attaccante sarebbe stato oggetto di un'offerta da parte del club partenopeo per superare la concorrenza inglese

Allo stato delle cose, il Napoli soffre di una condizione paradossale che scaturisce dall’abbondanza di acquisti effettuati in estate e che, oggi, assumono un significato diverso. Un senso distante, se non addirittura opposto, ai presupposti che avevano indotto a chiudere operazioni come quella di Lorenzo Lucca e, trasferimento ancora più centrale nella strategia, come quello di Noa Lang. Certo, le situazioni si modificano. I fattori ambientali e il tempo pesano, ma in una finestra di riparazione la società deve centrare il colpo giusto al momento opportuno. E l’ambito Youssef En -Nesyri, seguito attentamente anche dall’Everton.

La stima dell’Everton e l’opzione studiata

L’attaccante marocchino, protagonista di questa Coppa d’Africa, ha destato interesse in Gran Bretagna: Moyes è un grande ammiratore dei centravanti massicci, quindi non dovrebbe stupire che l’Everton, con le condizioni economiche favorevoli, voglia ingaggiare Youssef En-Nesyri. Alto 1,98 m, potente e dal fisico possente è uno dei riferimento del Fenerbahce.

Un’offerta iniziale di prestito, con un’opzione di 20 milioni di sterline, è sul tavolo per il marocchino, lasciando la decisione a Istanbul. Sempre che i turchi non preferiscano per ragioni contingenti altre proposte, come quella che TRT Sport riporta e che vede protagonista il Napoli.

Il piano del Napoli e l’offerta al Fenerbahce

Passiamo all’offerta che il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis, arrivata al Fenerbahce dopo che il Marocco si è guadagnato una finale contro la Nigeria di Victor Osimhen rimasto caro ai tifosi partenopei il quale ha scelto la Turchia. Secondo quel che trapela dal media turco, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto per En-Nesyri che deve ancora esprimersi a riguardo e considerare l’eventuale ingaggio, rispetto a quel che è offerto da Everton e Nottingham Forest.

La risposta positiva dei turchi

La dirigenza, che sta valutando anche le offerte dei due club inglesi, punta a separarsi da En-Nesyri tant’è che lo staff tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza di ingaggiare un attaccante che possa giocare al fianco di John Duran.

Youssef En-Nesyri ha totalizzato 77 partite con il Fenerbahce, segnando 38 gol. Il suo contratto va in scadenza al 30 giugno 2029, mentre l’attuale valore del suo cartellino si aggira attorno ai 22 milioni, cifra destinata a salire dopo l’epilogo della Coppa D’Africa. L’ingaggio si aggira sui 6 milioni netti a stagione.

Il mercato in uscita del Napoli

Il club partenopeo sta tentando di chiudere subito, superando la concorrenza in Premier, campionato ricco ed allettante, che valorizzerebbe di certo il giocatore al quale l’onere di decidere mentre Conte e De Laurentiis, con la dirigenza azzurra tutta compreso Manna, saranno chiamati a trovare la quadra e una nuova collocazione per chi è in uscita.