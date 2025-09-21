Virgilio Sport
Napoli-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario dell partita

Dove vedere Napoli-Pisa di Serie A 2025-26, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pubblicato:

Napoli-Pisa accende la quarta giornata della Serie A 2025-26 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, lunedì 22 settembre 2025 dalle 20.45. In classifica il Napoli è capolista con 9 punti in 3 gare figli di un percorso fin qui netto di tre vittorie, 6 gol fatti e 1 subito; il Pisa è diciottesimo con 1 punto, 1 gol segnato e 3 incassati. Partenopei imbattuti, toscani a caccia del primo successo dopo due ko interni e un pari esterno.

Probabili formazioni di Napoli-Pisa

Il Napoli dovrebbe confermare il 4-1-4-1 elastico: in porta pare in vantaggio Milinkovic-Savic, linea a quattro con Di Lorenzo a destra e coppia BeukemaBuongiorno al centro, Spinazzola a sinistra. In regia Lobotka metronomo, mentre la batteria dei quattro alle spalle della punta potrebbe vedere Politano e McTominay larghi, con Anguissa e De Bruyne in zona rifinitura. Davanti, chance per Lucca.

Nel Pisa l’ipotesi più quotata resta il 3-5-2: retroguardia guidata da Caracciolo, con Canestrelli e Bonfanti; sulle corsie Toure e Angori, dentro in mezzo Akinsanmiro, Aebischer e Marin per palleggiare e schermare. Davanti, ballottaggio aperto ma la coppia MoreoNzola dovrebbe essere l’opzione più probabile.

  • Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

  • Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola.

Gli indisponibili di Napoli-Pisa

  • Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio alla coscia), Rrahmani (problema al bicipite femorale), Contini (infortunio alla mano). Squalificati: nessuno.
  • Pisa – Infortunati: Cuadrado (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Napoli arriva lanciato da tre vittorie di fila, solide dietro e ciniche davanti. Il Pisa ha frenato con due sconfitte interne, ma ha strappato un pari prezioso a Bergamo e cercherà compattezza per reggere l’urto al Maradona.

Napoli ok ok ok
Pisa x ko ko

Questo il dettaglio dei risultati:

  • Napoli

Sassuolo-Napoli 0-2; Napoli-Cagliari 1-0; Fiorentina-Napoli 1-3.

  • Pisa

Atalanta-Pisa 1-1; Pisa-Roma 0-1; Pisa-Udinese 0-1.

L’arbitro di Napoli-Pisa

Dirige Valerio Crezzini; assistenti CostanzoMastrodonato, IV Manganiello, VAR Mazzoleni, AVAR Giua. In questa Serie A 2025/26 Crezzini ha arbitrato 1 gara: 0 rigori concessi, 0 cartellini gialli, 0 rossi e 27 falli fischiati. Match management fin qui molto lineare, con tolleranza ma attenzione ai contrasti a centrocampo.

  • Arbitro: CREZZINI
  • Assistenti: COSTANZOMASTRODONATO
  • IV: MANGANIELLO
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: GIUA

Statistiche interessanti

La sfida tra Napoli e Pisa riporta un confronto dal sapore storico: i precedenti sorridono ai partenopei. Il dato sul possesso racconta due filosofie: circolazione rapida e passaggi filtranti del Napoli – con un ispirato De Bruyne – contro un Pisa più verticale e abituato a difendere basso. Occhio anche alle palle inattive e alla densità nell’area nerazzurra: le sovrapposizioni di Di Lorenzo/Spinazzola potrebbero incidere; dall’altra parte, la fisicità e le ripartenze di Moreo e Nzola restano l’arma per ribaltare campo e inerzia.

  • Napoli avanti nei 14 precedenti di A: sei vittorie contro tre del Pisa, con i partenopei imbattuti da sei incroci (quattro successi, due pari).
  • Al Maradona, il Napoli ha perso una sola volta in sette sfide di A contro il Pisa (4V, 2N) e vinse l’ultima: storica la firma di Maradona e Careca nel 1990.
  • Striscia positiva: il Napoli non perde da 15 gare nei top 5 campionati (10V, 5N) e potrebbe inanellare cinque successi di fila in A per la terza volta con Conte.
  • Fattore casa: sei vittorie nelle ultime sette interne per il Napoli (1N), con appena quattro gol al passivo; possibile terzo clean sheet di fila al Maradona.
  • Pressione nella propria area: il Pisa concede molti palloni giocati dentro i 16 metri, il Napoli meno della metà: chi vince le seconde palle può decidere il match.
  • De Bruyne guida la Serie A per passaggi filtranti: sette. Dopo Firenze, può timbrare per la seconda gara di fila come non accadeva da ottobre 2022.
  • Nzola ha segnato l’ultimo gol in A proprio al Napoli (maggio 2024): motivazioni extra per interrompere il digiuno da titolare.

Le statistiche stagionali di Napoli e Pisa

Numeri alla mano, il Napoli comanda per possesso (59,2%), precisione e produzione offensiva: 19 tiri nello specchio e 6 reti con il 57,6% di accuracy. Il Pisa tiene meno il pallone (38,7%) ma prova a verticalizzare: 7 tiri in porta e 1 gol, con attenzione alla fase difensiva (44 tiri concessi totali). Partenopei finora quasi perfetti dietro (1 gol subito), nerazzurri in cerca di solidità. Trend che indirizza il match-up, ma attenzione ai dettagli sulle palle inattive.

Napoli Pisa
Partite giocate 3 3
Vittorie 3 0
Pareggi 0 1
Sconfitte 0 2
Gol segnati 6 1
Gol subiti 1 3
Media gol subiti/partita 0,3 1,0
Possesso palla (%) 59,2 38,7
Tiri nello specchio 19 7
Percentuale tiri in porta 57,6 30,4
Cartellini gialli 3 3

Dove vedere Napoli-Pisa in tv o in streaming

• Partita: Napoli-Pisa
• Data: lunedì 22 settembre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN, Sky (Sky Sport 1)
• Luogo: Napoli
• Stadio: Diego Armando Maradona
La gara sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky.

FAQ

Quando e a che ora si gioca Napoli-Pisa?

Lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:45.

Dove si gioca Napoli-Pisa?

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi trasmette Napoli-Pisa in TV e streaming?

La partita è in diretta su DAZN e su Sky (Sky Sport 1).

Chi è l’arbitro di Napoli-Pisa?

Valerio Crezzini; assistenti Costanzo–Mastrodonato, IV Manganiello, VAR Mazzoleni, AVAR Giua.

Napoli-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario dell partita

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

