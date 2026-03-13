Napoli, Pistocchi crede allo scudetto per Conte: “Un’impresa ma ecco perché può accadere”

Il tweet di Maurizio Pistocchi riaccende il dibattito sul possibile scudetto del Napoli: sui social si scatena la bufera

C’è ancora chi ci crede al possibile scudetto del Napoli. Nonostante gli undici punti di svantaggio rispetto ai nerazzurri, la vittoria del Milan nel derby per qualcuno potrebbe aver cambiato le sorti che sembravano già scritte della Serie A. Il giornalista esperto di calciomercato, Maurizio Pistocchi, spiega perché ora la squadra di Antonio Conte potrebbe essere in grado di fare il colpaccio finale in campionato.

La provocazione di Pistocchi

Sui social, con un post su Twitter, l’ex moviolista di Mediaset Maurizio Pistocchi dà speranza ai tifosi del Napoli che credono ancora allo scudetto: “Sarebbe una impresa, perché 11 punti di distacco sono tanti, ma con il rientro di Lukaku, Anguissa e DeBruyne il Napoli può fare 30 punti sui 30 disponibili, arrivando a quota 86. Dipenderà da Inter e Milan se sarà zona Champions o…”

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Tifosi spaccati sui social sulla lotta al titolo

I tifosi dell’Inter sono i primi a rispondere a Pistocchi con una provocazione: “Con il rientro di Dumfries, Calhanoglu e Lautaro, l’Inter quanti punti può fare secondo te?” E ancora: “La classica cosa che un giornalista può dire quando va ospite in una televisione napoletana.”

Arrivano poi le risposte dei tifosi partenopei: “Senza alcuni arbitraggi assurdi sarebbe stato possibile. A Napoli ogni settimana ci domandiamo: a) chi si infortunerà; b) cosa si inventerà l’arbitro di turno per danneggiarci. Il punto a) è 100% responsabilità del Napoli; il punto b) è ormai una consuetudine ineluttabile.”

E ancora: “Nonostante innumerevoli infortuni (record serie a), nonostante partite steccate x ingenuità e poco gioco, al Napoli mancano un bel po’ di punti a causa degli orrori arbitrali. se mettiamo in conto anche l’immunità dei Marotta Boys (e non solo), MI e NA sarebbero li a giocarsi il tricolore…”

E infine c’è chi scrive: “Secondo me è tardi, resta il fatto che avevo pronosticato il Napoli campione d’italia perché è nettamente la squadra più forte. Ma qui aumentano notevolmente le colpe di Conte e del suo staff che hanno dimostrato ancora una volta di non sapere gestire il doppio impegno.”

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Perché il Napoli può fare l’impresa

I tifosi partenopei incalzano sui social e spiegano perché la squadra di Conte sia ancora in lotta: “Certo Maurizio, il Napoli è la squadra più forte della Serie A, ricordi bene ad inizio stagione era la super favorita non avendo cambiato allenatore e con un congruo numero di rinforzi in rosa. Tutte le squadre hanno avuto infortuni ma se non vince nulla si può parlare di fallimento?”

C’è poi chi scrive: “Tutti possono fare punteggio pieno, il Napoli anche domani nonostante i rientri giocherà senza Rrhamani, Di Lorenzo, Lobotka, Neres, Vergara, per cui comunque decimato, e con i rientranti al 25/30%… per cui sarà un’impresa entrare tra le 4 e comunque Inter e Juve possono fare en plein.”

E ancora: “Allegri ha 7 punti meno di Chivu e 4 più di Conte eppure sento parlare solo della remuntada milanista, boh. Il Napoli è nettamente più forte dell’Inter e del Milan, non mi stupirei. I bookmaker avranno calcolato le probabilità che Chivu perda 5 partite su 10, per me sono bassine.”

Non si placano i commenti sul web: “Una squadra che perde punti in casa contro Verona e Parma (senza infortuni giocata in modo pessimo) che perde come ha perso a Torino e Udine, non può sperare di vincere 10 su 10. Lo dico da tifoso del Napoli.”

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