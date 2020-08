Napoli, polemica su Alvino: la precisazione scatena i tifosi

La nuova stagione del Napoli sta per cominciare, ma tra i tifosi serpeggia il malumore. Più delle strategie di mercato, dei colpi in entrata e delle cessioni da perfezionare, degli affari sfumati (l’arrivo di Gabriel dal Lille sembra ormai da escludere, col centrale brasiliano diretto verso l’Arsenal) e degli obiettivi che non convincono, c’è una questione cruciale che attanaglia il pubblico partenopeo.

Napoli, il rebus maglie

La pubblicazione in anteprima delle maglie ufficiali 2020-21 sullo store del Napoli ha fatto indignare molti supporter. In particolare, al di là dell’utilizzo di alcuni colori sgargianti sui bordi, sono stati i colori in rosso degli sponsor – nella parte anteriore e in quella posteriore delle magliette – a scatenare polemiche. Troppo forte il contrasto con l’azzurro, storico simbolo del Napoli. Le maglie, ritirate dopo pochi minuti, hanno fatto in breve il giro del web, innescando vivaci discussioni sui social.

La polemica su De Laurentiis

Non sono pochi quelli che hanno individuato nella fame di affari di Aurelio De Laurentiis la responsabilità della possibile caduta di stile del club. Molti invocano il ritorno al nome dello sponsor indicato in un anonimo bianco, come negli anni d’oro di Maradona, altri invece – una minoranza, comunque – indicano come marginale la questione: la maglia della squadra del cuore si ama a prescindere se sia bella o brutta.

Maglie Napoli, scende in campo Carlo Alvino

Sulla questione è intervenuto pure Carlo Alvino. Il giornalista-tifoso azzurro ha scritto un pensiero sul suo profilo Twitter che, anziché rasserenare gli animi, li ha esasperati ancora di più. Ecco il Tweet di Alvino: “Dubbio serale:ma chi ci dice che le maglie siano queste? In fin dei conti non c’è stata alcuna presentazione ufficiale. Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.

Tweet Alvino, le reazioni dei tifosi

“E speriamo Carlo”, è la replica speranzosa di Lara. Un altro tifoso è scettico: “Dai Carlo stanno anche le foto pronte nei negozi… Le maglie sono queste, se le modificano – cosa che tutti sperano – lo fanno in corso d’opera perché sono oscene”. Giuseppe apre spiragli: “Se interpretiamo le tue parole come una redenzione last-minute che porterà al cambiamento, allora avresti pienamente ragione. Sono comunque comparse per errore sullo store ufficiale del Napoli… non su siti terzi”. Altri invece sono caustici: “Carlo anche l’anno scorso hai detto la stessa cosa, poi hai fatto una brutta figura”. E ancora: “Come quando parlavi di James o le bombe sui rumor di Cavani?”.

SPORTEVAI | 22-08-2020 10:31