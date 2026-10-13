Napoli: Politano fa mea culpa e Allegri striglia gli azzurri, poi chiarisce il battibecco con De Bruyne

L’esterno chiede scusa per l’errore ma indica anche un difetto della squadra, lo stesso individuato anche dal tecnico. Spiegata la discussione con KDB

Non solo l’errore che ha acceso il Villarreal, dopo la sconfitta del Napoli in Champions League Matteo Politano chiede scusa anche per l’atteggiamento degli azzurri, accusati di aver perso lo spirito di squadra. Massimiliano Allegri concorda, poi spiega anche il battibecco avuto con Kevin De Bruyne nel corso della gara.

Napoli, il mea culpa e l’accusa di Politano

È stato il protagonista in negativo della sconfitta del Napoli col Villarreal, Matteo Politano, lo sa e ai microfoni di Sky Sport si assume le sue responsabilità. “Dispiace per l’errore, ma ci metto la faccia – le parole in tv dell’esterno romano – Ho messo in salita una partita che era iniziata bene, ho chiesto scusa ai compagni e lo faccio ora con i tifosi. Gli errori possono capitare, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma nella ripresa ci siamo allungati”.

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Analizzando la partita, però, Politano si è lasciato scappare un’accusa pesante nei confronti di tutto il Napoli. “Il Villarreal è stato più squadra – ha detto l’esterno – Noi dobbiamo ritrovare lo spirito di difendere tutti insieme, non solo ad attaccare. Bisogna compattarci e fare squadra”. Per Politano, dunque, il Napoli ha perso lo spirito di squadra.

Allegri striglia il Napoli per il 2-1

Massimiliano Allegri non è stato così drammatico, la sua analisi è iniziata dall’errore che a suo parere ha segnato la partita: non quello di Politano, ma la palla persa prima della bordata di Mouriño del 2-1. “Nelle partite di Champions vanno commessi meno errori possibili – ha spiegato il tecnico del Napoli -. Non possiamo prendere il 2-1 dopo quattro passaggi corti, inutili, nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto presione Marin e perso palla. Queste partite vanno giocate in altro modo: puoi prendere l’1-1 ma non andare in confusione così e prendere il 2-1”.

L’errore di Di Lorenzo

Più avanti, parlando ancora dell’episodio, Allegri ha ammesso anche un errore di Giovanni Di Lorenzo, in ritardo nel chiudere il laterale del Villarreal: “Di Lorenzo deve essere più reattivo e andare incontro al tiratore, ma prima abbiamo fatto quattro passaggi senza senso di un metro e dato il tempo di pressare…”, ha ribadito Allegri.

Il parallelo col Frosinone

Dopo questo episodio, però, Allegri è sembrato concordare con le parole pronunciate da Politano. “Una squadra che conosce le proprie qualità non si sfalda come avvenuto nel secondo tempo: ci si allunga e ognuno vuole risolvere la partita”, ha affermato l’allenatore, che poi tira in ballo la vittoria per 3-0 col Frosinone. “Anche in quella gara, sul 2-0, abbiamo sbagliato diverse scelte: stasera è successa la stessa cosa. Bisogna avere pazienza”.

Cosa è successo con De Bruyne

Infine Allegri ha chiarito cosa è avvenuto in occasione del battibecco avuto con Kevin De Bruyne nel primo tempo, dopo il vantaggio del Villarreal. “Gli ho chiesto di andare in mezzo, nei due (di centrocampo, accanto a Gilmour, ndr) e di far alzare McTominay per sfruttare le sue abilità in area di rigore. Non ci si è capiti”, ha detto il tecnico del Napoli provando a liquidare il caso.