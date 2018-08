Napoli, preso il portiere. De Laurentiis attacca i tifosi

E' finita, dopo settimane frenetiche, la corsa al nuovo portiere da parte del Napoli. Una ricerca iniziata dopo l'infortunio di Meret, che, abbinato alla prove non convincenti di Karnezis, aveva preoccupato non poco Carlo Ancelotti. Ochoa, Areola, Mignolet e Tatarusanu: variegata la girandola dei nomi accostati al club azzurro, che a due giorni dalla fine del mercato ha trovato il suo nuovo estremo difensore, David Ospina.

Il portiere dell'Arsenal, chiuso nei Gunners da Leno e Cech, arriva in prestito a 1 milione di euro, con diritto di riscatto. Il giocatore, che svolgerà giovedì le visite mediche con i partenopei, era in procinto di trasferirsi al Besiktas.

Al Mondiale il colombiano è stato titolare nelle 4 partite disputate dai Cafeteros, eliminati agli ottavi ai rigori dall'Inghilterra, mentre nella scorsa stagione a Londra ha disputato 21 partite così suddivise: 5 in Premier League, 10 in Europa League, 5 in Efl Cup e una in Fa Cup.

L'arrivo di Ospina dovrebbe chiudere il mercato del Napoli, nonostante le speranze dei tifosi per l'ingaggio di un possibile sostituto di Inglese, ceduto al Parma.

De Laurentiis ha risposto così ha chi critica il suo mercato in un'intervista a Radio Kiss Kiss: "Perché si parla di rinforzi? Sono alcuni tifosi drogati o pazzi. Se vogliono solo contestare perché non abbiamo preso chi volevano loro, contestino pure. Loro vogliono che io spenda i milioni per comprare nuovi calciatori, ma poi acquistano le maglie false, fanno il "pezzotto", spingono ai tornelli. Mi contestino pure, io contesto loro".

SPORTAL.IT | 16-08-2018 10:45