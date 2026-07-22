I critici del portiere subito all’attacco dopo la sconfitta nella prima amichevole della gestione Allegri. Il problema del centravanti nel finale può complicare il mercato azzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli perde con l’Arezzo nella prima amichevole della gestione Allegri e Alex Meret finisce subito sotto processo: sui social diversi tifosi lo attaccano per un presunto errore sull’1-0 dei toscani. Il portiere è poi uscito al 30’, ma non per infortunio, a differenza di Lorenzo Lucca: lo stop del centravanti può complicare il lavoro del d.s. Giovanni Manna.

Napoli, Meret subito sotto processo

Più che Massimiliano Allegri, è Alex Meret a finire nel mirino dei tifosi dopo la sconfitta del Napoli con l’Arezzo nella prima amichevole stagionale. L’accusa nei confronti del portiere friulano è di non essere riuscito ad opporsi al colpo di testa di Cerri in occasione dell’1-0 della formazione toscana. In verità, però, la conclusione del centravanti dell’Arezzo era sì centrale, ma potente e soprattutto a un passo dalla linea di porta. Nonostante ciò, sui social i tifosi del Napoli non fanno sconti a Meret.

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Meret, gli attacchi sui social

“Meret ha inaugurato la stagione delle papere”, il commento su X di Pacos, a cui fa eco Gigi78: “Primo gol subito stagionale, prima papera di Alex Meret. Siamo dal 2018 con questa sedia in porta”, scrive il tifoso. “Eh ma è il portiere degli scudetti…, basta con questa scusa, vogliamo un portiere vero”, attacca Mariz. Ma Pasqual774 fa notare che, a suo parere, “il problema è che Meret non lo vuole nessuno. Non è da Napoli ma ce lo terremo anche quest’anno”.

Meret, il motivo della sostituzione

Meret è rimasto in campo fino al 30’, lasciando poi la porta a Vanja Milinkovic Savic: al momento del cambio si è temuto che il portiere fosse rimasto vittima di un nuovo infortunio, ma con lo scorrere della partita è venuto fuori il vero motivo della sostituzione. Al 60’, infatti, anche Milinkovic Savic ha lasciato il campo, sostituito da Nikita Contini: chiara dunque l’intenzione di Allegri di distribuire in maniera perfettamente equa i 90’ tra i tre portieri attualmente in ritiro a Dimaro.

Stop per Lucca, guai per Manna

Purtroppo per il Napoli, però, un infortunio c’è stato davvero: entrato a inizio ripresa, Lorenzo Lucca ha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’86’, sostituito dal centravanti della Primavera azzurra Milton Pereyra. Il Napoli non ha ancora chiarito la natura del problema che ha costretto l’attaccante al cambio, la speranza del club partenopeo è che non sia nulla di grave. Lucca, che ha giocato una buona partita colpendo anche un palo, è infatti tra i giocatori in lista di sbarco in casa Napoli: un suo eventuale infortunio renderebbe di sicuro più complicato il lavoro del d.s. Giovanni Manna, in cerca già da settimane di una nuova sistemazione per il centravanti ex Udinese e Nottingham Forest.