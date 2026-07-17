Napoli, prima tegola per Allegri: Buongiorno subito ko, la maledizione infortuni continua. Come cambia il mercato

La nuova stagione si apre con una brutta notizia per Allegri: ennesimo stop per l'ex difensore del Torino, come sta. La società costretta a correre ai ripari

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La nuova stagione del Napoli si apre con una brutta notizia per Massimiliano Allegri. Prima ancora dell’inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida, Alessandro Buongiorno è stato costretto a fermarsi a causa di un problema al ginocchio destro che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Un’assenza pesante per il tecnico azzurro, che perde subito uno dei pilastri della difesa. La situazione, inoltre, rischia di avere conseguenze importanti anche sulle strategie di mercato del club.

Buongiorno salta il ritiro: il comunicato del Napoli

Il Napoli ha ufficializzato che Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro precampionato a causa di problematiche fisiche emerse nelle ultime settimane. Gli esami diagnostici già programmati hanno evidenziato la necessità di un consulto specialistico per valutare un eventuale intervento chirurgico al ginocchio destro. Si tratta di una notizia che preoccupa non solo per i tempi di recupero, ancora tutti da definire, ma anche perché arriva prima ancora dell’inizio della preparazione estiva. Allegri dovrà quindi affrontare le prime settimane di lavoro senza il difensore che avrebbe dovuto guidare il reparto arretrato.

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Una maledizione che continua a colpire il difensore

L’infortunio rappresenta un nuovo ostacolo nel percorso di Buongiorno, già costretto in passato a convivere con diversi problemi fisici. Proprio quando sembrava pronto a iniziare una stagione da protagonista, il centrale azzurro deve nuovamente fermarsi e attendere l’esito del consulto medico. La possibilità di un intervento chirurgico rende inevitabilmente più delicata la situazione e aumenta l’incertezza sui tempi del rientro. Il Napoli seguirà con attenzione l’evoluzione del quadro clinico, consapevole che l’assenza del difensore potrebbe protrarsi oltre le prime settimane della stagione.

Il mercato cambia: il Napoli torna a cercare un centrale

L’infortunio di Buongiorno rischia di modificare sensibilmente le strategie di mercato del Napoli. La società era già alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto e nelle scorse settimane aveva provato ad arrivare a Mario Gila, prima che il centrale spagnolo approdasse al Milan. Con questo nuovo stop, però, le priorità potrebbero cambiare ulteriormente. Gli azzurri potrebbero infatti essere costretti a intervenire con decisione sul mercato, valutando addirittura l’arrivo di due difensori qualora le condizioni di Buongiorno imponessero uno stop prolungato.

Allegri aspetta risposte, ma serve intervenire

Massimiliano Allegri sperava di iniziare il proprio lavoro con il gruppo al completo, ma dovrà invece gestire subito un’emergenza nel reparto arretrato. Le prossime ore saranno decisive per capire se Buongiorno dovrà davvero sottoporsi a un intervento e quali saranno i tempi di recupero. Nel frattempo il Napoli non può permettersi di restare fermo e dovrà valutare con attenzione le opportunità offerte dal mercato. L’obiettivo sarà garantire al nuovo allenatore una difesa competitiva, evitando di arrivare all’inizio della stagione con un reparto numericamente e qualitativamente insufficiente.