Napoli, processo a Gattuso: “Anche oggi ti ha salvato”

A fatica, ma il Napoli ottiene a Rijeka il secondo successo consecutivo in Europa League, riuscendo a sistemare una situazione di classifica che poteva mettersi male dopo il k.o. interno con l’Az Alkmaar al debutto. Nel post gara, però, i tifosi azzurri non sono tutti soddisfatti, anzi.

Gattuso sul banco degli imputati

Molti di loro si sfogano contro Rino Gattuso, accusato di aver schierato una squadra poco competitiva e carica, incapace a lungo di far male ad un avversario modesto come il Rijeka.

E per alcuni tifosi è stato fondamentale l’ingresso in campo di Lorenzo Insigne: il capitano non ha inciso direttamente con un gol, ma il suo ingresso ha agevolato la rimonta azzurra.

“Sia chiaro, abbiamo giocato contro i morti, eppure se non entrava Insigne, eravamo morti pure noi. Il Napoli del primo tempo avrebbe gravi problemi pure in Serie B”, commenta Call nella pagina Twitter ufficiale del club di De Laurentiis. Anche Antonio accusa l’allenatore: “Gattuso formazione sbagliata deluso da questo Napoli anche se in Europa, vedi Manchester, si possono fare figuracce già fatta contro l’Az”.

Due azzurri nel mirino

Catastrofico Marco, che parla del prossimo impegno degli azzurri, in campionato: “A Bologna non andate proprio, che ci facciamo male”. Per Dany, le colpe sono da attribuire a due senatori che non stanno brillando, soprattutto in Europa: “Mertens e Koulibaly è meglio che si fanno un mese in panchina”.

Dino è meno duro: “Nel secondo tempo si è visto la differenza di prezzo tra le due squadre ma troppi rischi il primo tempo non va bene così! Forza Napoli sempre”. Della stessa opinione Francesco: “Bene la vittoria ed il secondo tempo ma c’è ancora da lavorare”.

