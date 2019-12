Napoli: pronta l'offerta ufficiale per Lobotka

Stanislav Lobotka torna a essere un grande obiettivo del Napoli, che ora si starebbe muovendo con convinzione per assicurarsi lo slovacco del Celta Vigo.

Il centrocampista classe 1994, già seguito nel corso della passata stagione, è ora finito nelle mire di Giuntoli che secondo Sky Sport starebbe già formulando un'offerta d'acquisto.

Il giocatore è valutato 25 milioni dai galiziani (che pure hanno fissato una clausola rescissoria da 50). La società partenopea per ora ha presentato un'offerta da 15 milioni che, tra i vari bonus, può alzarsi fino a 20. La sensazione è che la trattativa sia appena iniziata ma possa andare in porto, anche perché il diretto interessato appare propenso ad accettare il contratto per quattro o cinque stagioni che gli offrirebbero gli azzurri.

SPORTAL.IT | 28-12-2019 13:09