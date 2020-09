Napoli, proposta per Deulofeu

Il Napoli si è fatto avanti per l’esterno offensivo del Watford Gerard Deulofeu. L’ex Milan è in uscita dalla società inglese, retrocessa nella Championship inglese in questa stagione, e guadagna 3,5 milioni di euro: troppo per un club di seconda divisione.

Gli azzurri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto: se non arriveranno altre offerte il club della famiglia Pozzo potrebbe dare il via libera, proprio per liberarsi dell’ingaggio del giocatore. Le altre società interessate sono Fulham e Crystal Palace.

OMNISPORT | 18-09-2020 17:17