Napoli-Qarabag dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026

I partenopei ospitano al Maradona la squadra di Gurbanov, autentica rivelazione di questa Champions: Gilmour e Spinazzola non torneranno a disposizione. Le ultime sulla sfida.

Il Napoli torna a calcare il palcoscenico della Champions League e, nella quinta giornata della League Phase, ospita il Qarabag al Maradona. L’obiettivo degli azzurri è dare continuità al segnale incoraggiante arrivato in Serie A con il successo sull’Atalanta, una vittoria che ha restituito fiducia al gruppo guidato da Conte dopo settimane poco convincenti. In ambito europeo servirà la stessa solidità mostrata nel weekend, perché la squadra è chiamata a rimettere urgentemente in carreggiata il proprio percorso. Per la sfida contro il Qarabag, l’allenatore sembra intenzionato a confermare il sistema con la difesa a tre.

Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Qarabag, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, si disputerà alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, sarà possibile seguire la webcronaca testuale di Napoli-Qarabag live su Virgilio Sport, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni del match, risultato, marcatori e tabellino finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco, dunque, tutte le info per vedere la partita di Champions in tv e in streaming:

Partita : Napoli-Qarabag

: Napoli-Qarabag Diretta tv : Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253)

: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253) Streaming : SkyGo, NOW

: SkyGo, NOW Data : 25 novembre 2025

: 25 novembre 2025 Orario : ore 21

: ore 21 Competizione: Champions League Segui in diretta live e streaming la partita del Napoli Napoli-Qarabag, le probabili formazioni Il Napoli arriva alla quinta giornata della League Phase con quattro punti in tasca, un bottino che al momento vale l’ultimo slot utile per i playoff della Champions. Il cammino europeo si è aperto in salita, con il ko contro il Manchester City, seguito dall’unico successo fin qui, il 2-1 inflitto allo Sporting. Poi la pesante sconfitta per 6-2 subito contro il PSV, prima dello 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno. Contro il Qarabag l’imperativo sono i tre punti, indispensabili per restare agganciati al treno qualificazione. L’emergenza infortuni prosegue e non risparmia il gruppo di Conte: per la sfida di questa sera ancora out Gilmour e Spinazzola. Il tecnico sembra orientato a confermare la difesa a tre, con un pacchetto arretrato formato da Beukema, Rrahmani e Buongiorno a protezione di Vanja Milinkovic-Savic. Sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Olivera, mentre in mezzo toccherà a Lobotka e McTominay. In attacco dovrebbe esserci Politano, favorito su Lang per affiancare Neres alle spalle della punta, Hojlund. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

Il Qarabag si presenta come una delle rivelazioni di questa edizione della Champions League. L’avvio è stato importante, con il 3-2 rifilato al Benfica, seguito dal 2-0 al Copenhagen. L’unico passo falso è arrivato in Spagna, con il 3-1 incassato contro l’Athletic Bilbao, prima del 2-2 firmato in casa contro il Chelsea.

Rispetto all’ultimo successo in campionato contro il Sumqayit, l’allenatore Gurbanov dovrebbe operare una sola modifica, inserendo Jafarguliyev al posto di Bayramov. Sulla trequarti agiranno Andrade, Zoubir e Addai, mentre il punto di riferimento offensivo resterà Duran.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov.