Napoli-Qarabag, moviola: Marciniak stavolta il rigore lo vede ma era 10 volte meno netto di quello su Lozano

La prova dell’arbitro Marciniak al Maradona nella gara di Champions League analizzata al microscopio, il fischietto polacco ne ha ammoniti quattro

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak – la scelta per Napoli-Qarabag – vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi. Il polacco comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina, quando fu contestato dai francesi. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola.

Aveva diretto anche il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco al Santiago Bernabeu, terminata con la vittoria e con l’accesso alla finale di Wembley della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Tuttavia, pesò molto l’errore commesso durante i minuti finali quando Marciniak interruppe l’azione pochi secondi prima che l’olandese ex Juventus Matthijs de Ligt segnasse il goal del pareggio, non consentendo così al VAR di poter intervenire.

Quel precedente con Lozano

Il polacco inoltre rischiò di rinunciare alla finale di Champions tra Inter e City perchè prese parte a un evento organizzato dal leader dell’estrema destra polacca Slawomir Mentzen, noto per le sue posizioni xenofobe, razziste e antisemite. Risolse attraverso una lettera di scuse indirizzata alla Uefa e un messaggio sui suoi canali social in cui assicurò di “non aver mai sostenuto o legittimato alcun partito, organizzazione politica o singoli politici”. Numerose comunque le sue prove negative quando in campo c’erano club italiani, il suo nome rimanda mediatamente alla memoria un clamoroso errore quando nei quarti di Champions del 2003 a Fuorigrotta non fischiò un rigore solare per fallo di Leao su Lozano, aiutando i rossoneri a superare il turno e ad andare in semifinale (dove poi perse con l’Inter). In quel caso colpevole anche e soprattutto Kwiatovski che era al Var e non lo richiamò all’on field review e che ieri non c’era. Marciniak è stato l’arbitro della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra l’Atlético de Madrid e il Real Madrid, conclusasi ai rigori con la vittoria del Real Madrid; l’arbitro polacco ha annullato il gol di Julián Álvarez per doppio tocco, vediamo come se l’è cavata ieri al Maradona.

I precedenti di Marciniak con il Napoli

Quattro i precedenti con gli azzurri: prima del disastro col Milan in Champions il polacco era stato scelto per Napoli-Nizza 2-0 (playoff Champions League 2017); Stella Rossa-Napoli 0-0 (Champions League 2018); Napoli-Salisburgo 1-1 (Champions League 2019).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik con Myc IV uomo, l’olandese van Boekel al Var e il croato Bebek all’Avar, l’arbitro ha ammonito Medina, Lang, Jankovic, Rrahmani.

Napoli-Qarabag, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ McTominay si inserisce in area e viene fermato: si lamenta un po’ lo scozzese per un tocco di Matheus Silva, ma Marciniak lascia correre. Niente rigore. Primo giallo al 43′, è per Medina Medina per un intervento in ritardo su Lang. Al 50′ ammonito proprio l’olandese del Napoli per una trattenuta ai danni di Addai. Al 51′ paura per Medina che crolla a terra al limite della propria area dopo aver preso una pallonata sul volto da McTominay. Qualcuno si mette le mani nei capelli, si teme il peggio ma dopo due minuti si rialza tra gli applausi del pubblico.

.Al 54′ Buongiorno verticalizza per Di Lorenzo che viene ostacolato irregolarmente da Jankovic al limite dell’area. Dentro o fuori? Marciniak stavolta ci vede bene, ammonisce Jankovic e fischia il rigore per gli azzurri ma Hojlund di fs parare il tiro dagli 11 metri da Kochalski. Al 77′ ammonito Rrahmani per un fallo su Akhundzada.Dopo 7′ di recupero Napoli-Qarabag finisce 2-0.