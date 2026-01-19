Napoli, ecco quando tornano Politano e Rrahmani: gli obiettivi dopo gli addii di Lang e Lucca

Le diagnosi dei due azzurri che si sono infortunati col Sassuolo aggravano i problemi di Conte, che ora spera in un doppio regalo da parte del d.s. Manna

Il Napoli ha scoperto quando torneranno Matteo Politano e Amir Rrahmani dopo gli infortuni rimediati contro il Sassuolo: la diagnosi dello staff medico aggrava i problemi di Antonio Conte, che si aspetta un doppio regalo dal mercato. Il d.s. Giovanni Manna pronto a comprare appena si definiranno gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Napoli, la diagnosi di Politano e Rrahmani

Già alle prese con una lunga serie di infortuni, il Napoli ha perso sabato anche Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti malconci dalla gara vinta per 1-0 sul Sassuolo. Entrambi vittime di problemi muscolari, i due azzurri hanno effettuato gli esami clinici il cui esito è stato ufficializzato oggi dal club di Aurelio De Laurentiis. Politano ha rimediato una “lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra”, si legge nel comunicato del Napoli, mentre Rrahmani ha riportato “una lesione distrattiva al gluteo sinistro”.

Quando tornano Politano e Rrahmani

Quando torneranno dunque in campo i due giocatori? Politano avrà bisogno di un periodo di stop che va dalle tre settimane al mese: l’esterno rischia dunque di saltare dalle 5 alle 7 partite e mancherà di sicuro alle due gare chiave per il percorso in Champions League del Napoli (domani col Copenhagen e il 28 gennaio col Chelsea), oltre a quella con Juventus, Fiorentina, Genoa e Roma. Dovesse andare bene, Politano tornerebbe il 22 febbraio con l’Atalanta.

Rrahmani, invece, si fermerà per almeno due settimane: il Napoli dovrà di sicuro affrontare il tris di gare con Copenhagen, Juventus e Chelsea senza il suo difensore migliore, che probabilmente salterà anche il match con la Fiorentina del 31 gennaio. L’obiettivo, per lui, è tornare in campo col Genoa, il 7 febbraio.

Manna vicino alle cessioni di Lang e Lucca

Insieme alle cattive notizie provenienti dall’infermeria, però, Antonio Conte ha ricevuto oggi aggiornamenti positivi riguardanti il mercato. Il d.s. Giovanni Manna ha infatti raggiunto l’accordo col Galatasaray per la cessione in prestito oneroso di Noa Lang – il giocatore ha già accettato il trasferimento in Turchia – e ha anche un’intesa col Nottingham Forest (con medesima formula) per il trasferimento di Lorenzo Lucca: qui manca solo il sì dell’attaccante ex Udinese, che potrebbe arrivare nelle ultime ore.

En-Nesyri, Sterling, Maldini e Danjuma nel mirino

Gli addii di Lucca e Lang permetteranno al Napoli di liberare spazio nel monte ingaggi per accogliere i due rinforzi chiesti da Conte, ovvero un centravanti e una seconda punta rapida. Manna non solo ha già individuato gli obiettivi, ma è anche vicino a chiudere un affare: Youssuf En-Nesyri, 28enne attaccante del Marocco che ieri ha perso la finale di Coppa d’Africa, ha già accettato la corte del Napoli e sarebbe anche pronto a ridursi l’ingaggio rispetto ai 4 milioni di euro percepiti in Turchia dal Fenerbahce, club con cui il d.s. ha già un accordo.

Per sostituire Lang, invece, Manna cerca un’occasione di mercato: Raheem Sterling, un esubero al Chelsea, potrebbe sbarcare a Napoli se i Blues contribuissero a parte del suo ingaggio lordo da 19 milioni di euro a stagione; ma il d.s. azzurro è anche sulle tracce di Daniel Maldini, che potrebbe salutare l’Atalanta, e di Arnaut Danjuma, esterno olandese del Valencia che Conte ha allenato al Tottenham.