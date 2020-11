Napoli, quarta maglia con la Roma: omaggio a Maradona

L’ennesima coincidenza è realtà. Il Napoli alza il sipario sulla quarta maglia stagionale, che verrà indossata contro la Roma: stile e colori (righe verticali biancazzurre), sono un omaggio a Diego Armando Maradona.

La scomparsa del ‘Pibe de Oro’ non c’entra, l’idea era già stata messa in atto prima della morte del fuoriclasse albiceleste: il club partenopeo la inaugurerà nel match coi giallorossi in onore di Dieguito.

“Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi”.

“La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”.

OMNISPORT | 29-11-2020 13:32