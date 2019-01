Napoli, quattro pali e Milik alla Maradona: Lazio ko

Il Napoli sfrutta l’assist offerto dall’Inter e annulla gli effetti della sconfitta subita a Santo Stefano contro i nerazzurri. La prima partita del 2019 in campionato della squadra di Ancelotti si conclude infatti con un 2-1 molto prezioso ai danni della Lazio che blinda o quasi, se ce ne fosse stato bisogno, il posto tra le prime quattro, ma soprattutto aumenta a sette punti il margine sui nerazzurri bloccati in casa dal Sassuolo nell’anticipo. Per la Lazio invece è una battuta d’arresto pesantissima nella corsa al quarto posto, oltre che la conferma dell’allergia agli scontri diretti: in attesa del Milan, la squadra di Inzaghi incassa il sorpasso della Roma e il riavvicinamento dell’Atalanta e della Sampdoria.

Gara-spettacolo quella del San Paolo, che il Napoli ha vinto con merito mostrandosi più forte delle assenze: la difficile rincorsa alla Juventus prosegue. Ancelotti era infatti privo di quattro colonne come Koulibaly ed Insigne, squalificati al pari di Allan, e dell’infortunato Hamsik, eppure la squadra ha risposto sfornando una prestazione maiuscola impreziosita da ben quattro pali.

Dopo un buon avvio della Lazio la partita viene sbloccata al da Callejon, che festeggia la fascia di capitano con il primo gol stagionale su invito di Mertens al 34', ma a deliziare i tifosi azzurri pensa Milik, che centra due pali spettacolari e poi raddoppia con una punizione alla Maradona al 37’: parabola mancina spettacolare poco prima del limite dell’area di rigore. In avvio di ripresa Inzaghi manda in campo Correa e la Lazio cambia volto, pur rischiando tanto sui contropiede del Napoli: anche Ruiz e Callejon colpiscono i legni prima della rete di Immobile a metà tempo che riapre tutto. Poco dopo però un erroraccio in disimpegno di Milinkovic costringe Acerbi a immolarsi su Callejon: secondo giallo, la Lazio resta in dieci, ma non molla. Il Napoli chiude col fiatone, ma alla fine esulta.



SPORTAL.IT | 20-01-2019 22:40