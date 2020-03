Napoli, quel gesto non convince i tifosi

Il rapporto tra i tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis non mai stato idilliaco. Sono tanti i supporter della società partenopea che continuano a guardare al presidente con una certa diffidenza e in questi giorni, così particolari, la situazione non è di certo cambiata.

Il gesto

Un articolo del Corriere del Mezzogiorno ha rivelato l’intenzione del presidente di dare una mano in questo momento di crisi. Secondo quanto scrive il quotidiano De Laurentiis avrebbe chiamato il professor Ascierto per garantirgli il suo supporto e arrivano anche dei particolari: “De Laurentiis non si è limitato alla semplice donazione, ma dopo un confronto con Ascierto, ha destinato il suo impegno all’acquisto di attrezzature necessarie per allestire nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva: ventilatori polmonari, caschi cpap e tubi endotracheali”.

Il ringraziamento

E a mezzo social è arrivato anche il ringraziamento da parte di Ascierto impegnato in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus: “E’ diverso da parte mia un ringraziamento al presidente Aurelio De Laurentiis, per il supporto e la solidarietà dimostrata agli ospedali Pascale e Cotugno in questo momento di grande difficoltà. Ci resta molto da fare ma insieme possiamo farcela, grazie alla ricerca si vince sempre”.

Le reazioni

Ma come spesso accade quando c’è di mezzo il presidente, i tifosi azzurri si dividono sull’argomento. “Sarebbe un grandissimo gesti. Ma servono ora, il sud Italia ha un gradiente della curva di contagio che potrebbe far temere molto. Quindi non facesse come coi tabelloni, gli ospedali napoletani non possono attendere e ringraziamenti infiniti per questo. Il calcio ad oggi ha dato solo il pessimo esempio”. E c’è chi si schiera apertamente dalla parte del numero 1: “Alla faccia di chi lo critica sempre”. Ma c’è anche chi la butta sul piano dell’ironia: “Costano due milioni – scrive un tifoso – ma pare lui abbia offerto 200mila più Younes”.

Le polemiche

Nel corso degli ultimi giorni il presidente del Napoli è stato al centro di numerose polemiche social. ADL insieme a Lotito infatti hanno formato un fronte che vuole la ripresa del campionato il prima possibile e si sono schierati contro gli altri club della massima serie. Nelle ultime ore è arrivata anche una dura polemica nei confronti di Marotta, reo di aver permesso ai suoi giocatori di lasciare l’Italia.

SPORTEVAI | 26-03-2020 11:13