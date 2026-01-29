Napoli, Raspadori libera Sulemana: l'Atalanta è l'ultima speranza. Ma il vero sogno è un altro

Dopo l'addio alla Champions bisogna rinforzare l'organico sempre più ridotto a disposizione di Conte. Contatti per l'ex pupillo di Juric sparito dai radar con Palladino

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il giorno dopo fa ancora più male. A Napoli è tempo di bilanci e processi dopo l’eliminazione dalla Champions League maturata con il ko interno col Chelsea ch’è frutto delle occasioni sciupate in precedenza, ma pure di una rosa ridotta ai minimi termini per via della cronica emergenza infortuni. Partiti Lucca e Lang e con Marianucci e Ambrosino fuori rosa ma comunque destinati all’addio, a Conte servono innesti. Subito. A poche ore dal gong la speranza si chiama Atalanta, che lì davanti si è rinforzata con Raspadori.

Napoli-Atalanta, filo diretto: tutto su Sulemana

Diciassette milioni di euro più 4 di bonus: ecco la somma sborsata dall’Atalanta in estate per acquistare Sulemana dal Southampton, dove era stato allenato da Juric. In effetti, fino a quando il croato è rimasto a Bergamo, il 23enne esterno offensivo ghanese ha trovato discreto spazio, realizzando anche due reti.

Ma con Palladino è finito ai margini del progetto, come testimoniano i 15’ minuti accumulati nelle ultime cinque partite di campionato. Napoli e Roma si sono mosse, entrambe proponendo la formula del prestito con diritto di riscatto. Dal canto suo, la Dea preferirebbe l’obbligo, ma si sono registrati comunque segnali d’apertura visto che in attacco c’è folla dopo l’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid. Nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore per provare a chiudere in fretta.

Ma il vero sogno è un altro

Inutile girarci intorno: Sulemana è l’alternativa low cost a Lookman, vero e proprio sogno del Napoli. I rapporti tra l’attaccante nigeriano e l’Atalanta sono tesi da tempi e quel contratto in scadenza nel 2027 induce a pensare che le parti siano prima o poi destinate a separarsi.

Il club di Aurelio De Laurentiis, però, è frenato dal mercato a saldo zero che non prevede esborsi importanti. E per un calciatore di questo calibro è da escludere la via del prestito con diritto di riscatto. Piuttosto, sull’ex Pallone d’Oro africano si sta intensificando il pressing di Fenerbahce e Galatasaray, a cui evidentemente non basta l’arrivo di Noa Lang proprio dal capoluogo campano.

Anguissa preoccupa: la nuova pista

Quando torna Zambo Anguissa? La lombalgia dopo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: un doppio infortunio che ha fatto slittare il rientro del forte centrocampista di Conte a chissà quando. L’ex Fulham potrebbe restare fermo dalle due alle quattro settimane, per cui non è da escludere un possibile colpo last minute in mediana.

Atta dell’Udinese è un nome da tempo gradito, ma il problema è ancora una volta rappresentato dai paletti che chiudono il portafogli del club. Non resta che provare a cogliere un’opportunità dell’ultimo momento.