Il Napoli riabbraccia De Bruyne ma la sorpresa è un’altra: Conte a Verona con una novità che può valere la svolta

Il belga s’è rivisto ieri a Castelvolturno dopo quattro mesi di assenza, oggi il primo allenamento di Anguissa in gruppo: il camerunese potrebbe essere convocato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non solo il ritorno di Kevin De Bruyne, tornato a Napoli dopo quattro mesi di assenza in seguito all’infortunio: oggi Frank Anguissa si è allenato con i compagni per la prima volta dallo stop di novembre. Per Antonio Conte è una notizia che può dare la svolta al finale di stagione.

Napoli, sorpresa per le condizioni di De Bruyne

Antonio Conte l’ha accolto col sorriso, anche se sa che ci vorrà del tempo prima di rivederlo in campo in un impegno ufficiale. Kevin De Bruyne è tornato a Napoli nella giornata di domenica e ieri ha iniziato il suo percorso di riatletizzazione presso il centro sportivo di Castelvolturno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il belga ha incontrato i compagni e l’allenatore che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è rimasto sorpreso in positivo dalle condizioni fisiche dell’ex Manchester City: durante i quattro mesi di stop per infortunio De Bruyne è stato attento a dieta e peso forma, da vero professionista, e questo potrebbe accelerare il suo rientro. Che, secondo il Corsport, potrebbe avvenire addirittura nella gara col Torino dell’8 marzo.

Anguissa sorpresa di oggi

Prima dei granata il Napoli affronterà il Verona nella gara in programma al Bentegodi sabato prossimo. De Bruyne non ci sarà, ma per la gara con l’Hellas Conte potrebbe recuperare una pedina forse ancora più importante per gli equilibri di gioco del Napoli. La vera sorpresa dell’allenamento di oggi, infatti, è stata la presenza di Frank Zambo Anguissa, che ha svolto tutta la seduta in gruppo.

Negli ultimi giorni il camerunese aveva svolto degli esercizi per sollecitare la schiena dolorante da settimana, la risposta è stata positiva e così oggi il centrocampista è tornato a lavorare insieme ai suoi compagni. Per Conte si tratta di una notizia che può dare la svolta al finale di stagione del Napoli.

Il peso di Anguissa

Negli ultimi mesi, infatti, l’emergenza si è concentrata soprattutto sul reparto di centrocampo, obbligando Stanislav Lobotka e Scott McTominay a straordinari che lo scozzese ha pagato con l’infortunio rimediato lo scorso 7 febbraio contro il Genoa. Un problema che ha obbligato ad arretrare Elmas sulla linea mediana, in attesa del pieno recupero di Gilmour, tornato in campo solo per un breve spezzone nella gara contro la Roma.

Il rientro di Anguissa rappresenterebbe dunque aria fresca per la mediana del Napoli, sia sul piano della quantità che soprattutto della qualità: prima di infortunarsi il camerunese aveva firmato 4 gol e 2 assist in 15 presenze, segnalandosi per 5 volte come l’MVP del Napoli nelle prime 9 giornate di serie A. Bastano questi numeri per raccontare l’importanza di Anguissa per il Napoli di Conte, che naturalmente non vede l’ora di poter contare nuovamente su di lui. E chissà che il rientro non avvenga già sabato a Verona: se i prossimi allenamenti non offriranno sorprese in negativo, la convocazione di Anguissa per la gara del Bentegodi appare scontata.