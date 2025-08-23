Napoli ricomincia da McTominay, dopo gol scudetto segna prima rete della serie A

Dove eravamo rimasti? Alla prodezza in acrobazia di Scott McTominay contro il Genoa che a fine primo tempo, nell’ultima giornata dello scorso campionato, aveva fatto esplodere un San Paolo impietrito che vedeva il Napoli spingere a vuoto e rimanere sullo 0-0 mentre l’Inter vinceva a Parma ed era virtualmente campione d’Italia. Lo scozzese ha segnato l’ultimo gol del campionato favoloso degli azzurri nella passata stagione ed anche il primo nella serie A di quest’anno.
Dopo 17 minuti segna McTominay col Sassuolo
Sono bastati 17 minuti a McTominay per sbloccare la gara nel debutto dei campioni d’Italia al Maipei Stadium contro il Sassuolo. Azione lunga e manovrata del Napoli che arriva a crossare dal lato destro del campo con Politano: lo stacco di McTominay è perfetto per battere Turati.
La convivenza con De Bruyne
A giudicare da quanto si è visto nel primo tempo uno dei primi dubbi tattici di Conte può considerarsi sciolto. La domana che tutti si ponevano era se sarebbe riuscito a far coesistere McTominay con De Bruyne senza sacrificare nessuno dei due e senza lasciare scoperto di filtro il centrocampo. I due campioni si sono integrati a meraviglia, quando sale uno scende l’altro e viceversa. Non a caso l’anno scorso ha segnato 12 gol conditi da 5 assist.
L’esordio del belga
Il belga, all’esordio in A, ha agito in posizione più arretrata, dispensando comunque assist preziosi mentre McTominay non ha cambiato sostanzialmente ruolo rispetto alla passata stagione: box to box, inserimenti senza palla e copertura quando necessario.