Napoli, rifiutata l'offerta del City per Jorginho

Il Napoli ha rimandato al mittente la prima vera proposta del Manchester City per Jorginho.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, i partenopei avrebbero rifiutato un’offerta da 45 milioni di euro per il centrocampista azzurro.

Il club di De Laurentiis chiede almeno 60 milioni per lasciar partire il proprio giocatore. Inoltre – sempre secondo il quotidiano – il Napoli spera in un’asta di mercato tra i Citizens e il Chelsea che, tra pochi giorni, dovrebbe ufficializzare Maurizio Sarri come nuovo tecnico.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 16:05