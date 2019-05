Napoli, rimonta e Var nel finale: il Cagliari è battuto

Napoli-Cagliari 2-1 si gioca in un San Paolo deserto, con il popolo di fede azzurra che sembra aver tirato i remi in barca e che assiste a una partita senza troppi squilli. E dopo un primo tempo davvero avaro di emozioni (e che si chiude con 0 tiri in porta da parte del Napoli e 0 del Cagliari), nella ripresa arrivano i botti, con gli isolani che segnano per primi e spaventano la squadra di Carlo Ancelotti. Che però negli ultimi cinque minuti ribalta la partita e conquista i tre punti che valgono il secondo posto aritmetico in classifica.

Il gol del vantaggio ospite arriva al 63' ed è opera dell'ex, Leonardo Pavoletti: proprio lui interviene sull'assist di tacco di Barella e di prima batte Meret. Il Napoli, che già in precedenza aveva sprecato molto con Insigne, Mertens, Zielinski e Milik (subentrato nella ripresa), trova il pareggio all'85', quando Mertens solissimo a centro area interviene di testa su assist di Ghoulam e infila Cragno. Nei minuti di recupero il Var nota quindi un tocco di mano di Pisacane in area e Chiffi concede il rigore. Le proteste e l'attesa non si contano, così Insigne trasforma la massima punizione addirittura al 98'. E il Napoli vince, con la certezza di chiudere la stagione come prima inseguitrice della Juventus campione d'Italia.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 22:45