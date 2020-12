Napoli, rinnovo più vicino per Gattuso

Il Napoli, pronto a sfidare l’AZ Alkmaar in Europa League, riflette anche sul futuro di Gennaro Gattuso. E il tecnico calabrese dovrebbe restare sulla panchina partenopea anche nel prossimo futuro, come confermato da Cristiano Giuntoli prima della sfida continentale contro gli olandesi.

“So che gli avvocati si stanno scambiando le carte. In settimana sono arrivati i contratti e i legali li stanno valutando. Noi siamo d’accordo con tutto e credo che non ci saranno problemi in tal senso”, ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il direttore sportivo azzurro.

Da Giuntoli arriva anche un commento su Gattuso e i punti in comune con il suo predecessore Ancelotti: “Sono due personalità diverse, ma entrambi grandi professionisti. Ovviamente Carlo è navigato e trae molte certezze dal suo passato. Gattuso però ha fatto la sua gavetta, ha un suo credo e lo applica al suo gioco. Forse nel quotidiano è più agitato rispetto a Carlo, ma dipende dal loro diverso carattere”.

OMNISPORT | 03-12-2020 21:09