Napoli, rinnovo più vicino per Hysaj

In casa Napoli si lavora non solo in vista del campionato, ma anche per la questione rinnovi.

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato dei contatti avuti con la dirigenza partenopea per il rinnovo del contratto del terzino albanese: “Ne abbiamo parlato a lungo durante l’estate. Ho sentito Giuntoli in settimana, al quale ho espresso le nostre intenzioni: vedremo quali saranno le decisioni societarie”.

L’agente del giocatore ha poi analizzato la sfida contro la Fiorentina: “Sabato si affrontano due squadre di grande livello. Hysaj tornerà ancora più concentrato per dimostrare tutto il suo valore”. Dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 15:20