Napoli, rinnovo rispedito al mittente da Gattuso: si farà ma serve un ritocco

Non è un bel momento per il Napoli, reduce da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato. Complici, però, anche qualche infortunio di troppo e la situazione fisica di Gattuso, che in panchina è apparso notevolmente scarico a causa della malattia annunciata dopo Napoli-Torino, la miastenia.

Il futuro è comunque nelle mani di Ringhio, come ha già ripetutamente detto il presidente Aurelio De Laurentiis. Il rinnovo avrà la durata di altri due anni, con un adeguamento economico che porterà il suo stipendio dagli attuali 1,5 milioni a 2 a stagione, più eventuali bonus legati al ritorno in Champions o in caso di Scudetto. La firma – come riporta la Gazzetta dello Sport – sarebbe dovuta arrivare entro la fine dell’anno, ma sembra destinata a un rinvio.

Il motivo del ritardo è solo una questione di ritocco del contratto, ecco perché i legali di Gattuso hanno rispedito al mittente la bozza preparata dagli avvocati del presidente azzurro. La questione riguarda alcuni dettagli relativi ai diritti d’immagine e ai bonus. Inoltre, prima di ogni altra cosa, il tecnico partenopeo vuole che venga rinnovato il contratto ai suoi collaboratori.

OMNISPORT | 26-12-2020 12:36