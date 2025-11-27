Allarme Napoli: mercato a rischio stop come la Lazio, il parametro che fa tremare 6 club e gli scenari per gennaio

L'indicatore del “costo del lavoro allargato” rischia di scombussolare mezza Serie A: la modifica introdotta dalla Figc per andare incontro alle direttive della Uefa

Una nuova tegola rischia di abbattersi sul Napoli dopo l’emergenza infortuni e l’ultima pessima notizia su Gilmour, che rischia l’intervento chirurgico causa pubalgia. Come riferito da Il Messaggero, il club campione d’Italia rischia il blocco del mercato come già successo alla Lazio in estate. E non è il solo a tremare: nella stessa condizione si troverebbero anche altri cinque club, compreso quello di Lotito.

Il parametro che fa tremare 6 club di Serie A

A fermare il mercato estivo della Lazio è stato l’ormai noto “indice di liquidità”, ribattezzato “indice di stupidità” dal vulcanico patron biancoceleste. Lotito, però, rischia di non essere l’unico ad avere le mani legati nelle prossime campagne di rafforzamento. Anzi, potrebbe ritrovarsi in buona compagnia. La ‘colpa’ è da addossare al nuovo parametro che può scombussolare la Serie A, ossia l’indicatore del “costo del lavoro allargato”, che si basa sul rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi.

Dalla prossima estate la soglia si abbasserà dall’80% al 70%, ma non solo: dal conteggio saranno esclusi non tutti gli under 23 come richiesto dai club, ma solo quelli eleggibili per la Nazionale italiana. Restano fuori gli stranieri come Hojlund, dunque. Con inevitabili ripercussioni sugli ammortamenti. La stretta della Figc è dettata dall’esigenza di favorire i vivai ed è da intendere come un passo verso le rigide direttive della Uefa, pronta a comminare anche sanzioni economiche.

Non solo Napoli: chi rischia il blocco del mercato

Per Il Messaggero le altre squadre a cui potrebbe essere imposto lo stop al mercato sono Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa. Dinanzi a questo nuovo scenario, i club a rischio – anche quelli che hanno sempre avuto particolare riguardo alla gestione dei bilanci – avrebbero tre strade da imboccare: ricorrere a plusvalenze già durante la finestra invernale del mercato, procedere ad aumenti di capitale oppure operare a saldo zero.

Una data importante è quella del 30 novembre, quando i club trasmetteranno i bilanci con riferimento alla situazione del 30 settembre alla nuova Commissione, che li valuterà prima dell’ultimo passaggio in Figc.

Gli scenari per gennaio, Conte avrà rinforzi?

Non è un mistero che il Napoli a gennaio debba intervenire sul mercato per puntellare un organico falcidiato dagli infortuni, soprattutto a centrocampo. I rientri di Anguissa e De Bruyne sono lontani, e slitta pure quello di Gilmour, che potrebbe essere operato.

In realtà la società partenopea non corre alcun rischio per gennaio, perché la nuova soglia del 70% entrerà in vigore solo a partire dalla sessione di mercato relativa al 2026/27. Conte può tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento.