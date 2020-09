Napoli, ritorno di fiamma per l’esterno: entusiasmo sui social

Il mercato fatica a entrare nel vivo anche in casa Napoli. Dopo l’acquisto di Osimhen e la cessione di Allan all’Everton, il club partenopeo resta in attesa di piazzare il prossimo colpo. L’obiettivo è quello di dare a Gattuso una squadra in grado di competer per il quarto posto e l’accesso alla Champions League.

La trattativa con la Roma

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare della trattativa che gli azzurri stanno portando avanti con la Roma. Un affare complicato per portare in giallorosso l’attaccante Arek Milik, mentre percorso inverso dovrebbe fare l’esterno offensivo Cengiz Under. E di mezzo c’è anche un discorso aperto per il centrocampista Jordan Veretout.

Una trattativa che però si sta trascinando per le lunghe con le due squadre che non sono ancora riuscite a trovare l’accordo e gli azzurri continuano a sondare il mercato. C’è da pensare alla sostituzione di Callejon, un giocatore fondamentale nello scacchiere azzurro negli ultimi anni e prendere il suo posto non sarà certo semplice. Alcuni esperti di mercato riportano la notizia di un nuovo interessamento per Federico Chiesa, che già in altre sessioni di mercato era stato nel mirino degli azzurri.

Social in fermento

La notizia di un nuovo interessamento per l’esterno della Fiorentina ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei tifosi partenopei: “Sarebbe la mia soluzione ideale. Chiesa a Napoli e Milik e Maksimovic a Firenze, e vissero tutti felici e contenti scrive Ale. Ma c’è chi fa notare la complessità di questa trattativa: “Magari, tuttavia non capisco poi come potrebbe realizzarsi. Under lo paghi due soldi, per Chiesa come diamine la chiudi”.

Una trattativa comunque particolarmente complicata innanzitutto per le richieste della Fiorentina che valuta il giocatore intorno ai 50 milioni di euro, senza dimenticare anche le tante pretendenti. La Juve lo ha sempre tenuto d’occhio, negli ultimi giorni c’è stato anche l’inserimento del Milan e la Roma resta a guardare sullo sfondo in attesa dell’occasione giusta.

